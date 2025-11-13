Sprzęt

TP-Link ma nowy wzmacniacz Wi-Fi 7. Kosztuje tylko 330 zł

TP-Link rozszerza ofertę urządzeń sieciowych o RE220BE – dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7 BE3600. Nowość dostępna jest w przystępnej cenie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:38
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
TP-Link ma nowy wzmacniacz Wi-Fi 7. Kosztuje tylko 330 zł

TP-Link RE220BE został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą efektywnie wykorzystać pełen potencjał internetu szerokopasmowego w całym domu lub mieszkaniu, gdzie tradycyjny router nie jest w stanie zapewnić pełnego pokrycia sygnałem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy wzmacniacz sygnału TP-Link wspiera najnowszy standard Wi-Fi 7, oferując łączną prędkość do 3600 Mb/s, w tym do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Takie osiągi pozwalają użytkownikom korzystać z wielu urządzeń jednocześnie – od telewizorów 4K, przez systemy smart home, aż po konsole do gier – bez utraty jakości czy stabilności transmisji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TP-LINK ER7206
Router TP-LINK ER7206
0 zł
619 zł - najniższa cena
Kup teraz 619 zł
Router TP-LINK Archer C50 AC1200 2.4 / 5 GHz (DualBand)
Router TP-LINK Archer C50 AC1200 2.4 / 5 GHz (DualBand)
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Router TP-LINK Archer AX55 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer AX55 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
-10 zł
289 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Advertisement
TP-Link ma nowy wzmacniacz Wi-Fi 7. Kosztuje tylko 330 zł

Skuteczność TP-Link RE220BE zwiększają zaawansowane technologie Wi-Fi 7, takie jak Multi-Link Operation, modulacja 4K-QAM czy obsługa kanału 160 MHz. Funkcja Multi-RU dodatkowo poprawia wykorzystanie dostępnego pasma, dzięki czemu urządzenie radzi sobie znakomicie także w środowisku o dużym nasyceniu sieci bezprzewodowych.

Model RE220BE oferuje dwie możliwości pracy – jako wzmacniacz sygnału lub jako punkt dostępowy. Dzięki obecności gigabitowego portu Ethernet możliwe jest również stworzenie stabilnego połączenia przewodowego dla telewizorów, komputerów stacjonarnych czy innych urządzeń multimedialnych, które nie są wyposażone w kartę sieciową WiFi. 

TP-Link ma nowy wzmacniacz Wi-Fi 7. Kosztuje tylko 330 zł

Technologia Smart Roaming dba o płynne przełączanie urządzeń klienckich między urządzeniami dostępowymi WiFi, pozwalając użytkownikowi przemieszczać się po domu bez ryzyka utraty sygnału czy przerw w transmisji.

TP-Link RE220BE jest kompatybilny z EasyMesh, co umożliwia tworzenie elastycznej, rozbudowanej sieci bezprzewodowej typu Mesh zbudowanej z wielu urządzeń dostępowych. O bezpieczeństwo danych dba najnowszy 
standard WPA3.

TP-Link RE220BE dostępny jest w sprzedaży w cenie około 330 zł. Urządzenie zostało objęte trzyletnią gwarancją producenta.

Image
telepolis
tp-link wzmacniacz Wi-Fi Wi-Fi 7 TP-Link RE220BE wzmacniacz Wi-Fi 7
Zródła zdjęć: TP-Link