TP-Link ma nowy wzmacniacz Wi-Fi 7. Kosztuje tylko 330 zł

TP-Link RE220BE został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą efektywnie wykorzystać pełen potencjał internetu szerokopasmowego w całym domu lub mieszkaniu, gdzie tradycyjny router nie jest w stanie zapewnić pełnego pokrycia sygnałem.

Nowy wzmacniacz sygnału TP-Link wspiera najnowszy standard Wi-Fi 7, oferując łączną prędkość do 3600 Mb/s, w tym do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Takie osiągi pozwalają użytkownikom korzystać z wielu urządzeń jednocześnie – od telewizorów 4K, przez systemy smart home, aż po konsole do gier – bez utraty jakości czy stabilności transmisji.

Skuteczność TP-Link RE220BE zwiększają zaawansowane technologie Wi-Fi 7, takie jak Multi-Link Operation, modulacja 4K-QAM czy obsługa kanału 160 MHz. Funkcja Multi-RU dodatkowo poprawia wykorzystanie dostępnego pasma, dzięki czemu urządzenie radzi sobie znakomicie także w środowisku o dużym nasyceniu sieci bezprzewodowych.

Model RE220BE oferuje dwie możliwości pracy – jako wzmacniacz sygnału lub jako punkt dostępowy. Dzięki obecności gigabitowego portu Ethernet możliwe jest również stworzenie stabilnego połączenia przewodowego dla telewizorów, komputerów stacjonarnych czy innych urządzeń multimedialnych, które nie są wyposażone w kartę sieciową WiFi.

Technologia Smart Roaming dba o płynne przełączanie urządzeń klienckich między urządzeniami dostępowymi WiFi, pozwalając użytkownikowi przemieszczać się po domu bez ryzyka utraty sygnału czy przerw w transmisji.

TP-Link RE220BE jest kompatybilny z EasyMesh, co umożliwia tworzenie elastycznej, rozbudowanej sieci bezprzewodowej typu Mesh zbudowanej z wielu urządzeń dostępowych. O bezpieczeństwo danych dba najnowszy

standard WPA3.