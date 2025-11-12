Telewizja i VoD

Vectra rozszerza ofertę VOD. Bez dodatkowych opłat

Vectra rozbudowuje ofertę VOD o BBC Player. Z serwisu będą mogli korzystać bez dodatkowych opłat abonenci posiadający pakiet Platynowy, Super Film & Sport lub Max. 

Biblioteka BBC Player obejmuje ponad 1000 godzin filmów i seriali, w tym seriale kryminalne i komediowe, światowej sławy programy przyrodnicze, filmy dokumentalne, programy dla dzieci oraz produkcje lifestyle’owe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obecni i nowi klienci Vectry, którzy posiadają lub zdecydują się na zakup pakietu Platynowego (171 kanałów), Super Film & Sport (193 kanały) bądź telewizji internetowej z dekoderem w pakiecie Max (108 kanałów), otrzymają bezpłatny dostęp do serwisu BBC Player. 

Od listopada mogą oglądać najlepsze brytyjskie produkcje na telewizorze (za pośrednictwem dekodera), w aplikacji TV Smart GO oraz na stronie tvsmart.vectra.pl, w dedykowanym katalogu „BBC Player. Najlepsze brytyjskie produkcje” w sekcji „Darmowe”.

Pakiet Platynowy i Super Film & Sport, w ramach których dostępny jest serwis, kosztują odpowiednio 69,99 zł/mies. i 109,99 zł/mies. przy 23-miesięcznym okresie zobowiązania, a przez pierwsze trzy miesiące klienci korzystają z oferty bez opłat. Pakiet Max telewizji internetowej z dekoderem można natomiast kupić już za 44,99 zł miesięcznie z 11-miesięcznym okresem zobowiązania lub w wersji bez zobowiązań. W cenie każdego z pakietów zawarty jest dekoder TV Smart 4K Box.

Co oglądać w serwisie BBC Player?

Oferta serwisu BBC Player w Vectrze obejmuje ponad 1000 godzin rozrywki, ale też programów naukowych i edukacyjnych. Widzowie mogą cieszyć się m.in. serialami kryminalnymi takimi jak Pomost, Blackshore, Zabójcze arcydzieła, Ludwig, niezwykle popularnymi serialami Śmierć pod palmami czy Powrót do raju, kultowymi adaptacjami literatury Jane Austen – Rozważna i romantyczna, Duma i uprzedzenie, a także produkcjami komediowymi BBC, takimi jak Allo, allo, Pan wzywał, milordzie?, Czarna żmija czy Co ludzie powiedzą. 

Miłośnicy programów przyrodniczych znajdą w BBC Player materiały odsłaniające tajemnice natury i nauki, takie jak Sekretne życie drzew, Wędrówki z dinozaurami czy najnowszy serial BBC Człowiek: historia ewolucji, a także szereg programów z udziałem sir Davida Attenborougha. Widzowie znajdą tu również cieszące się zainteresowaniem programy lifestyle’owe, takie jak Wielkie brytyjskie wypieki, Mistrzowie ceramiki czy Luksusowa florystyka. Serwis ma również ciekawą ofertę dla najmłodszych, a w niej m.in. takie programy jak Hej Duggee, Jojo i Babcia, czy Staś da radę.

Wśród nadchodzących nowości w serwisie znajdą się m.in.: trzy sezony serialu z Lucy Lawless My Life is Murder (1 listopada), program Najwspanialsze rzeki świata (18 listopada), serial kryminalny Lynley (20 listopada), oparty na faktach serial Afera podsłuchowa z Davidem Tennantem (22 listopada), poruszający film dokumentalny Zabójczy cyberszantaż (26 listopada), czy programy lifestyle’owe takie jak Kuchenne koszmary USA z Gordonem Ramseyem (05 listopada) oraz Klasa pierwsza czy ekonomiczna (28 listopada).

