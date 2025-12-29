Sprzęt

Lidl dopieszcza kierowców. 5 dych taniej, a mieć trzeba

Masz problemy z odpaleniem samochodu? Twój akumulator szybko i często się wyładowuje? Na pomoc przybywa popularny niemiecki dyskont.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Lidl dopieszcza kierowców. 5 dych taniej, a mieć trzeba

W ofercie Lidla pojawiła się nowa promocja na prostownik samochodowy, który może zainteresować zarówno kierowców aut osobowych, jak i dostawczych. Od soboty 10 stycznia 2026 model Ultimate Speed ULG 17 B2 dostępny będzie w obniżonej cenie 129 złotych, a więc o 50 złotych taniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak w przypadku każdej promocji, liczba sztuk jest ograniczona

Urządzenie przeznaczone jest do akumulatorów 12 V o pojemności od 8 do 250 Ah. Obsługuje popularne akumulatory kwasowo-ołowiowe (STD, GEL, MF, EFB i AGM), a także nowsze litowo-żelazowo-fosforanowe LFP. Dostajemy funkcję ładowania, tester akumulatora oraz tester alternatora.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Przedłużacz NEO TOOLS 90-180 (5 m) Biały
Przedłużacz NEO TOOLS 90-180 (5 m) Biały
0 zł
45.12 zł - najniższa cena
Kup teraz 45.12 zł
Przedłużacz VOREL 72534 (5m)
Przedłużacz VOREL 72534 (5m)
0 zł
25.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 25.99 zł
Przedłużacz NEO TOOLS 90-184 (1.5 m) Czarny
Przedłużacz NEO TOOLS 90-184 (1.5 m) Czarny
0 zł
26.51 zł - najniższa cena
Kup teraz 26.51 zł
Advertisement

Producent przewidział również funkcję wspomagania rozruchu. W praktyce słaby akumulator jest najpierw wstępnie ładowany przez około 20 minut, a następnie podczas uruchamiania silnika urządzenie podaje impuls 75 A, który ma ułatwić rozruch. Maksymalny prąd ładowania wynosi do 6 A w przypadku samochodów osobowych oraz do 17 A dla większych akumulatorów stosowanych w autach dostawczych.

Lidl dopieszcza kierowców. 5 dych taniej, a mieć trzeba

Na obudowie znalazł się cyfrowy wyświetlacz z woltomierzem, wskaźnikiem stanu naładowania w procentach i informacją o ewentualnym uszkodzeniu akumulatora. Zastosowano także zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, zwarciem i przeciążeniem, a zaciski są w pełni izolowane.

Urządzenie waży około 1,65 kilograma i ma kompaktowe wymiary, dzięki czemu łatwo znaleźć dla niego miejsce w garażu lub bagażniku. Całość zasilana jest z sieci 230 V, a długość przewodu wynosi około 1,8 m. Prostownik objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.

Image
telepolis
Lidl promocja samochód motoryzacja gazetka lidla auto promocja lidl Prostownik okazje lidl oferta lidl rabaty w lidl
Zródła zdjęć: Telepolis / Lech Okoń, Lidl
Źródła tekstu: Lidl, oprac. własne