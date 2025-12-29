Lidl dopieszcza kierowców. 5 dych taniej, a mieć trzeba

W ofercie Lidla pojawiła się nowa promocja na prostownik samochodowy, który może zainteresować zarówno kierowców aut osobowych, jak i dostawczych. Od soboty 10 stycznia 2026 model Ultimate Speed ULG 17 B2 dostępny będzie w obniżonej cenie 129 złotych, a więc o 50 złotych taniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak w przypadku każdej promocji, liczba sztuk jest ograniczona

Urządzenie przeznaczone jest do akumulatorów 12 V o pojemności od 8 do 250 Ah. Obsługuje popularne akumulatory kwasowo-ołowiowe (STD, GEL, MF, EFB i AGM), a także nowsze litowo-żelazowo-fosforanowe LFP. Dostajemy funkcję ładowania, tester akumulatora oraz tester alternatora.

Producent przewidział również funkcję wspomagania rozruchu. W praktyce słaby akumulator jest najpierw wstępnie ładowany przez około 20 minut, a następnie podczas uruchamiania silnika urządzenie podaje impuls 75 A, który ma ułatwić rozruch. Maksymalny prąd ładowania wynosi do 6 A w przypadku samochodów osobowych oraz do 17 A dla większych akumulatorów stosowanych w autach dostawczych.

Na obudowie znalazł się cyfrowy wyświetlacz z woltomierzem, wskaźnikiem stanu naładowania w procentach i informacją o ewentualnym uszkodzeniu akumulatora. Zastosowano także zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, zwarciem i przeciążeniem, a zaciski są w pełni izolowane.