Pisanie na telefonie stanie się dużo łatwiejsze. Koniec z błędami

Pisanie na klawiaturze Gboard na Androidzie bywa czasami irytujące. Każdemu z nas przydarzyła się dziwna literówka lub zła autokorekta, która potrafi całkowicie zmienić wyraz, a niekiedy nawet sens całego zdania. Dlatego też Google szykuje zmianę, która ma ułatwić poprawianie takich błędów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z błędami na klawiaturze Androida

Podejrzewam, że część z Was może o tym nie wiedzieć, ale już teraz klawiatura Gboard na Androidzie ma mechanizm, dzięki któremu poprawianie literówek jest trochę łatwiejsze. Sam do niedawna starałem się wycelować palcem w miejsce w tekście, gdzie zrobiłem błąd. Jednak jest łatwiejsze rozwiązanie. Wystarczy przytrzymać palec na spacji, aby móc przesuwać kursor w prawo i lewo, literka po literce.

Problem w tym, że w obecnej wersji Gboard można poruszać kursorem właśnie tylko w lewo i prawo, co przy dłuższym tekście nie jest zbyt wygodne. Tymczasem kod aplikacji w wersji beta 16.8.2 ujawnia nowy „Cursor mode”, który ma być spory ułatwieniem.

Po dłuższym przytrzymaniu spacji klawisze znikają, pojawia się wirtualny panel dotykowy i widoczny kursor. Ten można przeciągać w dowolne miejsce – również do innej linii czy akapitu, czyli także w górę oraz w dół.