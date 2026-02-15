Aplikacje

Pisanie na telefonie stanie się dużo łatwiejsze. Koniec z błędami

Pisanie na klawiaturze ekranowej bywa czasami irytujące, szczególnie jeśli trzeba poprawić jakąś literówkę. Google szykuje na to rozwiązanie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:19
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pisanie na telefonie stanie się dużo łatwiejsze. Koniec z błędami

Pisanie na klawiaturze Gboard na Androidzie bywa czasami irytujące. Każdemu z nas przydarzyła się dziwna literówka lub zła autokorekta, która potrafi całkowicie zmienić wyraz, a niekiedy nawet sens całego zdania. Dlatego też Google szykuje zmianę, która ma ułatwić poprawianie takich błędów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z błędami na klawiaturze Androida

Podejrzewam, że część z Was może o tym nie wiedzieć, ale już teraz klawiatura Gboard na Androidzie ma mechanizm, dzięki któremu poprawianie literówek jest trochę łatwiejsze. Sam do niedawna starałem się wycelować palcem w miejsce w tekście, gdzie zrobiłem błąd. Jednak jest łatwiejsze rozwiązanie. Wystarczy przytrzymać palec na spacji, aby móc przesuwać kursor w prawo i lewo, literka po literce.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MYPHONE 2220 Czarny
Telefon MYPHONE 2220 Czarny
0 zł
59.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.9 zł
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.1'' 120Hz Gwiezdna czerń (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.1'' 120Hz Gwiezdna czerń (CPO)
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon DOOGEE Blade GT Play 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Czarny
Smartfon DOOGEE Blade GT Play 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Czarny
0 zł
1089.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1089.99 zł
Advertisement

Problem w tym, że w obecnej wersji Gboard można poruszać kursorem właśnie tylko w lewo i prawo, co przy dłuższym tekście nie jest zbyt wygodne. Tymczasem kod  aplikacji w wersji beta 16.8.2 ujawnia nowy „Cursor mode”, który ma być spory ułatwieniem.

Po dłuższym przytrzymaniu spacji klawisze znikają, pojawia się wirtualny panel dotykowy i widoczny kursor. Ten można przeciągać w dowolne miejsce – również do innej linii czy akapitu, czyli także w górę oraz w dół.

Pisanie na telefonie stanie się dużo łatwiejsze. Koniec z błędami

To znacząco usprawnia poprawianie błędów, bo nie trzeba już wielokrotnie przesuwać kursora do końca linii, a potem dopiero góra/dół, by trafić w odpowiedni fragment tekstu. Na razie funkcja została ukryta w kodzie i włączona jedynie testowo, więc nie ma gwarancji, kiedy trafi do stabilnego wydania Gboard.

Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB
1599,00 zł
Xiaomi 15T 12/512GB
2399,00 zł
Image
telepolis
Android Google Gboard google gboard Google Gboard nowość Google Gboard zmiany
Zródła zdjęć: Chikena / Shutterstock.com, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority