Pisanie na telefonie stanie się dużo łatwiejsze. Koniec z błędami
Pisanie na klawiaturze ekranowej bywa czasami irytujące, szczególnie jeśli trzeba poprawić jakąś literówkę. Google szykuje na to rozwiązanie.
Pisanie na klawiaturze Gboard na Androidzie bywa czasami irytujące. Każdemu z nas przydarzyła się dziwna literówka lub zła autokorekta, która potrafi całkowicie zmienić wyraz, a niekiedy nawet sens całego zdania. Dlatego też Google szykuje zmianę, która ma ułatwić poprawianie takich błędów.
Koniec z błędami na klawiaturze Androida
Podejrzewam, że część z Was może o tym nie wiedzieć, ale już teraz klawiatura Gboard na Androidzie ma mechanizm, dzięki któremu poprawianie literówek jest trochę łatwiejsze. Sam do niedawna starałem się wycelować palcem w miejsce w tekście, gdzie zrobiłem błąd. Jednak jest łatwiejsze rozwiązanie. Wystarczy przytrzymać palec na spacji, aby móc przesuwać kursor w prawo i lewo, literka po literce.
Problem w tym, że w obecnej wersji Gboard można poruszać kursorem właśnie tylko w lewo i prawo, co przy dłuższym tekście nie jest zbyt wygodne. Tymczasem kod aplikacji w wersji beta 16.8.2 ujawnia nowy „Cursor mode”, który ma być spory ułatwieniem.
Po dłuższym przytrzymaniu spacji klawisze znikają, pojawia się wirtualny panel dotykowy i widoczny kursor. Ten można przeciągać w dowolne miejsce – również do innej linii czy akapitu, czyli także w górę oraz w dół.
To znacząco usprawnia poprawianie błędów, bo nie trzeba już wielokrotnie przesuwać kursora do końca linii, a potem dopiero góra/dół, by trafić w odpowiedni fragment tekstu. Na razie funkcja została ukryta w kodzie i włączona jedynie testowo, więc nie ma gwarancji, kiedy trafi do stabilnego wydania Gboard.