Ruszyła produkcja pierwszych dysków PCIe 6.0. Nawet 28 GB/s

Dyski SSD już dzisiaj są piekielnie szybkie. To przekłada się między innymi na szybsze ładowanie programów i gier, co w przypadku tych drugich pozwala deweloperom popuścić wodze fantazji w kwestii kreowania świata. Jednak producenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Firma Micron ruszyła z masową produkcją pierwszych nośników SSD PCIe 6.0.

Micron 9650, czyli dysk SSD PCIe 6.0

Seria Micron 9650 jest dostępna w serwerowych formatach E1.S oraz E3.S. Niestety nie są to modele przygotowane z myślą o zastosowaniu konsumenckim. Dyski dostępne będą w dwóch wariantach 9650 Pro oraz 9650 Max. Pierwszy oferuje pojemności 7,68 TB, 15,36 TB i 30,72 TB, a drugi 6,4 TB, 12,8 TB i 25,6 TB.

Dyski Micron 9650 wykorzystują możliwości interfejsu PCIe 6.0 x4. Nośniki osiągają do 28 GB/s odczytu sekwencyjnego, 14 GB/s zapisu, 5400 KIOPS odczytu losowego i 500 KIOPS zapisu losowego. W miksie 70/30 Pro dochodzi do 1100 KIOPS, a Max do 1500 KIOPS, przy wyraźnie wyższej wytrzymałości TBW w modelach Max (np. 140 160 TBW dla 25,6 TB kontra 56 064 TBW dla Pro 30,72 TB).