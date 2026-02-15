Ruszyła produkcja pierwszych dysków PCIe 6.0. Nawet 28 GB/s
Firma Micron ruszyła z masową produkcją pierwszych dysków SSD PCIe 6.0. Te oferują zawrotne prędkości rzędu nawet 28 GB/s.
Dyski SSD już dzisiaj są piekielnie szybkie. To przekłada się między innymi na szybsze ładowanie programów i gier, co w przypadku tych drugich pozwala deweloperom popuścić wodze fantazji w kwestii kreowania świata. Jednak producenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Firma Micron ruszyła z masową produkcją pierwszych nośników SSD PCIe 6.0.
Micron 9650, czyli dysk SSD PCIe 6.0
Seria Micron 9650 jest dostępna w serwerowych formatach E1.S oraz E3.S. Niestety nie są to modele przygotowane z myślą o zastosowaniu konsumenckim. Dyski dostępne będą w dwóch wariantach 9650 Pro oraz 9650 Max. Pierwszy oferuje pojemności 7,68 TB, 15,36 TB i 30,72 TB, a drugi 6,4 TB, 12,8 TB i 25,6 TB.
Dyski Micron 9650 wykorzystują możliwości interfejsu PCIe 6.0 x4. Nośniki osiągają do 28 GB/s odczytu sekwencyjnego, 14 GB/s zapisu, 5400 KIOPS odczytu losowego i 500 KIOPS zapisu losowego. W miksie 70/30 Pro dochodzi do 1100 KIOPS, a Max do 1500 KIOPS, przy wyraźnie wyższej wytrzymałości TBW w modelach Max (np. 140 160 TBW dla 25,6 TB kontra 56 064 TBW dla Pro 30,72 TB).
Pomimo dużo wyższej wydajności dyski nie charakteryzują się wyższym zużyciem energii. Ten jest podobny jak w modelach PCIe 5.0. Warto też wspomnieć, że nośniki Microna obsługują zarówno chłodzenie powietrzem, jak i cieczą. Producent na razie nie ma w planach modeli konsumenckich, co jest w pełni zrozumiałe, bo domowe desktopy nie obsługują jeszcze standardu PCIe 6.0.