24 mln zł kary. UOKiK uderza w „faraonów biznesu” z Instagrama

Edukacja to tylko przykrywka

Pod lupę urzędników trafiły spółki iGenius oraz International Markets Live (IML). Obie firmy działają w USA, ale werbowały członków także w Polsce. Oficjalnie oferowały dostęp do wiedzy o kryptowalutach i rynkach finansowych. W rzeczywistości ich głównym celem było coś zupełnie innego.

Zarabianie w tych systemach zależało głównie od wprowadzania nowych osób. To klasyczna definicja piramidy, która w Polsce jest surowo zakazana. Za takie praktyki iGenius musi zapłacić ponad 14,6 mln zł kary. Z kolei na IML nałożono blisko 9,5 mln zł grzywny.

Luksusowe życie na pokaz

Twórcy piramid działają dzisiaj bardzo sprytnie. Nie obiecują już tylko :szybkich zysków:" bez robienia niczego. Zamiast tego sprzedają marzenia o wolności finansowej i "tajemną wiedzę". Często wykorzystują do tego media społecznościowe i popularnych influencerów.

Na profilach promotorów widać drogie samochody, egzotyczne wakacje i drogie zegarki. Ma to być dowód na skuteczność ich metod. W rzeczywistości te bonusy są finansowane z wpłat nowych członków. Pakiet startowy kosztuje zazwyczaj od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Wiedza warta grosze

UOKiK zauważył, że oferowane kursy są często bardzo niskiej jakości. Podobne materiały można znaleźć w Internecie za darmo lub za ułamek ceny. Prawdziwy nacisk kładzie się na budowanie struktur i szukanie kolejnych "inwestorów".

Systemy tego typu muszą w końcu upaść. Do ich działania potrzebny jest ciągły dopływ nowej gotówki. Gdy zabraknie nowych członków, cała konstrukcja się wali. Wtedy większość uczestników traci wszystkie wpłacone pieniądze.

Kolejne firmy pod lupą

To nie koniec walki z internetowymi naciągaczami. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ostrzega, że w toku są kolejne postępowania. Urząd sprawdza obecnie platformy BE Poland oraz GrowUp Session. Wyjaśnienia muszą składać też organizatorzy projektów Eaconomy i Jifu.

Mogłoby się wydawać, że projekty promocyjne typu piramida to relikt lat 90, jednak ich współczesne wersje zyskały w Internecie nowe życie. Przybrały maski nowoczesności, profesjonalizmu i prestiżu. W miejsce obietnic cudownych inwestycji – promują dostęp do narzędzi tradingowych, algorytmów sztucznej inteligencji, szkoleń z inwestowania, kursów e commerce czy pakietów edukacyjnych. Do tego współcześni "faraonowie biznesu" umiejętnie wykorzystują media społecznościowe oraz influencerów pokazujących na swoich kanałach rzekomo królewskie życie. Dlatego regularnie tropimy, demaskujemy i eliminujemy tego typu działalność. Jednak uwaga! Nic nie zastąpi konsumenckiej czujności i zdrowego rozsądku. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Co ważne, prawo zabrania nie tylko prowadzenia piramid. Zakazane jest także ich promowanie. UOKiK prowadzi już dziewięć postępowań przeciwko konkretnym osobom, które reklamowały iGenius oraz IML. Przed wejściem w "biznes życia" warto więc dwa razy sprawdzić, czy nie stajemy się częścią oszustwa.

Nie daj się oszukać!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca, by przyswoić sobie kilka poniższych zasad i je stosować na co dzień: