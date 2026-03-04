Rewolucja w Google. Będzie taniej oraz łatwiej o alternatywę

Zewnętrzne płatności i nowe sklepy

Deweloperzy otrzymują wybór w kwestii obsługi transakcji. Mogą wdrożyć własny system płatności obok rozwiązania Google'a. Mają również opcję przekierowania użytkowników na zewnętrzne strony internetowe w celu sfinalizowania zakupu.

Gigant z Mountain View wprowadza program zarejestrowanych sklepów z aplikacjami. Jego celem jest uproszczenie procesu instalacji oprogramowania spoza Sklepu Play. Sklepy spełniające wymogi bezpieczeństwa otrzymają skrócony proces instalacji na urządzeniach użytkowników. Udział w programie jest opcjonalny. Nowość pojawi się wraz z dużą aktualizacją Androida pod koniec tego roku.

Nowy cennik usług

Google oddziela opłatę za korzystanie z własnego systemu płatności od ogólnej prowizji serwisowej. Koszt obsługi płatności przez system Google'a wyniesie 5% w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i USA.

Prowizja serwisowa od transakcji wewnątrz aplikacji spada do 20% dla nowych instalacji. Opłata za odnawialne subskrypcje wyniesie 10%. Twórcy mogą też dołączyć do nowych programów promujących wysoką jakość oprogramowania. Uczestnicy zapłacą 15% prowizji od nowych instalacji i 20% od dotychczasowych.

Harmonogram zmian i porozumienie z Epic

Wdrażanie nowego cennika podzielono na etapy. Zmiany wejdą w życie do 30 czerwca w EOG, Wielkiej Brytanii i USA. Do 30 września obejmą Australię, a do 31 grudnia Koreę i Japonię. Reszta świata poczeka na nowe zasady do 30 września 2027 roku.