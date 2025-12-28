ZUS: Od 1 stycznia 2026 roku ważna zmiana dla milionów Polaków

Szacuje się, że w Polsce około 2,6 mln osób prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2026 roku dotkną ich zmiany w sposobie rozliczania składek ZUS. Na szczęście są one korzystne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w Mały ZUS

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady naliczania okresu, w którym przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki w ramach tzw. Małego ZUS-u. Od teraz każdy będzie mógł skorzystać z tej ulgi przez 3 lata (36 miesięcy) na każde 5 lat (60 miesięcy). Oznacza to 3 lata niższych składek, a następnie 2 wyższych. Po całym syklu znowu można skorzystać z ulgi.

Jednak, co najważniejsze, od 1 stycznia 2026 roku rząd postanowił zresetować całe naliczanie. To rusza całkowicie od nowa, więc przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach korzystali z Małego ZUS-u, mogą to zrobić od nowa, i to przez 3 lata. Limit startuje całkowicie od nowa. Warto przy tym pamiętać o kilku zasadach:

Jeśli prowadziłeś firmę lub korzystałeś z ulgi nawet przez jeden dzień, to automatycznie liczy się on jako cały miesiąc do limitu.

Pierwszy 5-letni (60-miesięczny) okres zaczyna się od stycznia, w którym zaczynasz korzystać z ulgi.

Niewykorzystane miesiące nie przechodzą na kolejny okres. Jeśli w ciągu 5 lat tylko przez 2 lata korzystałeś z ulgi, to w kolejny okresie przysługują tylko 3 lata Małego ZUS-u.

Jeśli ktoś chce skorzystać z Małego ZUS-u, a wcześniej tego nie robiłeś, to do 31 stycznia musi złożyć odpowiedni formularz (ZUS ZUA lub ZUS ZZA). W przypadku wznowienia działalności gospodarczej masz na zgłoszenie 7 dni. Osoby, które już korzystały z ulgi i nadal mają do tego prawo, muszą podać kod tytułu ubezpieczenia w dokumentach rozliczeniowych oraz złożyć ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II.