Oprogramowanie

Android 17 Cinnamon Bun oficjalnie. Google nie marnuje czasu

Google zakończył już prace nad najnowszym wydaniem Androida 16 QPR3, a jednocześnie szykuje się do udostępnienia pierwszej bety kolejnej dużej generacji systemu – Androida 17.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:14
Android 16 QPR3 to ostatnia, kwartalna aktualizacja, które przynosi ostateczne szlify i poprawki obecnej wersji systemu, a zarazem oznacza zapowiedź wydania kolejnej generacji. Google właśnie potwierdził, że prace nad Androidem 17, określanym wewnętrznie jako Platform Release 26Q2 i mającym kryptonim Cinnamon Bun, są już na finiszu. Pierwsza wersja testowa – Android 17 Beta 1 – ma ruszyć wkrótce. W praktyce ma to być druga połowa lutego.

Użytkownicy zapisani do programu Android Beta nie muszą robić nic – ich urządzenia automatycznie otrzymają nową aktualizację, gdy tylko Google ją udostępni. Firma zapewnia, że Beta 1 przyniesie głównie poprawki błędów, lepszą wydajność oraz większą stabilność systemu.

Beta-testy mają potrwać do czerwca, kiedy zakończy się obecny cykl programu. Wszystko wskazuje na to, że stabilne wydanie Androida 17 pojawi się w drugim kwartale 2026 roku, czyli jeszcze w czerwcu trafi na smartfony Google Pixel, podobnie jak było w zeszłym roku. Najwyraźniej wprowadzone wraz z Androidem 16 przyspieszenie premiery staje się nowym zwyczajem Google. 

Co przyniesie Android 17?

Nowa wersja systemu Android ma zaoferować nie tylko kolejną porcję optymalizacji, ale także rozbudowane funkcje dla graczy i dalsze ulepszenia ogólnej wydajności oraz bezpieczeństwa. 

Jedną ze zmian będą porządki w interfejsie. Google testuje rozdzielenie panelu powiadomień od szybkich ustawień i zamierza wprowadzić osobne obszary, podobnie jak w iOS czy nakładkach Xiaomi. Zobaczymy też odświeżony styl wizulany Material 3 Expressive z nowymi, bardziej sprężystymi animacjami i widżetami.

Interesująco zapowiada się prawdziwy tryb desktopowy. Google przygotowuje znacznie usprawniony tryb stacjonarny, który ma wreszcie konkurować z Samsung DeX – z obsługą okien, paska zadań i lepszym zarządzaniem multitaskingiem na zewnętrznych ekranach.

A co dla graczy? Z pierwszych przecieków wynika, że Android 17 otrzyma natywne wsparcie dla remapowania przycisków kontrolerów (możliwość zmiany układu pada systemowo, niezależnie od gry) oraz funkcję wirtualnego gamepada dla gier dotykowych.

Google nie zapomina też o dalszych ulepszeniach AI. W panelu powiadomień ma zadebiutować nowa funkcja Magic Actions, która wykorzystuje Gemini do sugerowania złożonych reakcji bezpośrednio z poziomu belki powiadomień. Użytkownik nie tylko będzie mógł odpowiedzieć stamtąd na wiadomość, ale zyska wiele dodatkowych opcji, podsuwanych przez AI.

Google Pixel 10 5G indygo
Google Pixel 10 5G jasnoliliowy
Google Pixel 10 5G czarny
Google Pixel 10 5G limonkowy
Image
telepolis
Android Google Android 17 Android beta Android 17 Beta 1
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, X (Twitter)