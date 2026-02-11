Android 17 Cinnamon Bun oficjalnie. Google nie marnuje czasu

Android 16 QPR3 to ostatnia, kwartalna aktualizacja, które przynosi ostateczne szlify i poprawki obecnej wersji systemu, a zarazem oznacza zapowiedź wydania kolejnej generacji. Google właśnie potwierdził, że prace nad Androidem 17, określanym wewnętrznie jako Platform Release 26Q2 i mającym kryptonim Cinnamon Bun, są już na finiszu. Pierwsza wersja testowa – Android 17 Beta 1 – ma ruszyć wkrótce. W praktyce ma to być druga połowa lutego.

Użytkownicy zapisani do programu Android Beta nie muszą robić nic – ich urządzenia automatycznie otrzymają nową aktualizację, gdy tylko Google ją udostępni. Firma zapewnia, że Beta 1 przyniesie głównie poprawki błędów, lepszą wydajność oraz większą stabilność systemu.

Beta-testy mają potrwać do czerwca, kiedy zakończy się obecny cykl programu. Wszystko wskazuje na to, że stabilne wydanie Androida 17 pojawi się w drugim kwartale 2026 roku, czyli jeszcze w czerwcu trafi na smartfony Google Pixel, podobnie jak było w zeszłym roku. Najwyraźniej wprowadzone wraz z Androidem 16 przyspieszenie premiery staje się nowym zwyczajem Google.

Co przyniesie Android 17?

Nowa wersja systemu Android ma zaoferować nie tylko kolejną porcję optymalizacji, ale także rozbudowane funkcje dla graczy i dalsze ulepszenia ogólnej wydajności oraz bezpieczeństwa.

Jedną ze zmian będą porządki w interfejsie. Google testuje rozdzielenie panelu powiadomień od szybkich ustawień i zamierza wprowadzić osobne obszary, podobnie jak w iOS czy nakładkach Xiaomi. Zobaczymy też odświeżony styl wizulany Material 3 Expressive z nowymi, bardziej sprężystymi animacjami i widżetami.

Interesująco zapowiada się prawdziwy tryb desktopowy. Google przygotowuje znacznie usprawniony tryb stacjonarny, który ma wreszcie konkurować z Samsung DeX – z obsługą okien, paska zadań i lepszym zarządzaniem multitaskingiem na zewnętrznych ekranach.

A co dla graczy? Z pierwszych przecieków wynika, że Android 17 otrzyma natywne wsparcie dla remapowania przycisków kontrolerów (możliwość zmiany układu pada systemowo, niezależnie od gry) oraz funkcję wirtualnego gamepada dla gier dotykowych.