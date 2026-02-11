Sony wycofuje kultowy sprzęt. Kinomaniacy będą zasmuceni

Sony ogłosiło, że kończy z produkcją nagrywarek Blu-ray. To poważny cios dla miłośników tego formatu, zwłaszcza że jest kontynuacją polityki firmy.

Sony w swoim oficjalnym komunikacie ogłosiło, że kończy z produkcją nagrywarek Blu-Ray. I tak od tego miesiąca firma wygasza dostawy swoich urządzeń do sklepów. Po ich całkowitym wyczerpaniu wciąż będzie można je kupić, ale jedynie licząc na stany magazynowe poszczególnych sklepów.

Koniec nagrywarek to nie wszystko

Oczywiście nagrywarki Blu-Ray nie są niezbędne każdemu kinomaniakowi. Ci, którzy mają własną kolekcję filmów pozyskanych w sposób całkowicie legalny, lub nie nagrywają wysokiej jakości filmików z wakacji, skupiają się na posiadaniu samych odtwarzaczy. Tu jednak problem jest znacznie głębszy i poważniejszy.

Otóż Sony w 2024 roku zredukowało zatrudnienie w dziale nośników optycznych o 40%. Natomiast w styczniu 2025 roku wycofało się z produkcji płyt Blu-Ray i UHD Blu-Ray. Jest to więc dość niepokojący kierunek. Mimo to nie należy wpadać w panikę. Firma wciąż utrzymuje produkcję odtwarzaczy i nic nie wskazuje na to, aby miało się to wkrótce zmienić.