Jeśli grasz na komputerze, to czym prędzej odinstaluję tę aktualizację

Gracze komputerowi powinni odinstalować aktualizację Windowsa 11. Tak zaleca NVIDIA.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:04
Microsoft znowu pokrzyżował szyki graczom komputerowym. Jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 11 powoduje nieprawidłowe działanie kart graficznych NVIDIA. Dlatego Zieloni mówią wprost - odinstaluj tę aktualizację.

Odinstaluj aktualizację Windows 11

Chodzi o styczniową aktualizację Windowsa 11, która już spowodowała mnóstwo innych problemów. Teraz dochodzi do tego jeszcze kwestia związana z kartami graficznymi GeForce RTX.

Użytkownicy donoszą na forum NVIDII, że po aktualizacji mają liczne problemy. Chodzi o spadki wydajności rzędu nawet 15-20 klatek na sekundę, migoczący obraz, artefakty, błędy w generowaniu klatek oraz kilka innych kwestii. NVIDIA przyznała, że już bada sprawę, ale na razie zaleca odinstalowanie aktualizacji oznaczonej jako KB5074109.

Jak to zrobić? Postępowanie jest proste:

  1. Przejdź do ustawień Windowsa
  2. Włącz zakładkę "Windows Update"
  3. W niej przejdź do "Historia aktualizacji"
  4. Na samym dole znajdziesz opcję "Odinstaluj aktualizacje"
  5. W niej znajdź tę, która Cię interesuje (KB5074109) i kliknij przy niej przycisk "odinstaluj"

Po tym konieczne może być ponowne uruchomienie komputera. 

