Jeśli grasz na komputerze, to czym prędzej odinstaluję tę aktualizację
Gracze komputerowi powinni odinstalować aktualizację Windowsa 11. Tak zaleca NVIDIA.
Microsoft znowu pokrzyżował szyki graczom komputerowym. Jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 11 powoduje nieprawidłowe działanie kart graficznych NVIDIA. Dlatego Zieloni mówią wprost - odinstaluj tę aktualizację.
Odinstaluj aktualizację Windows 11
Chodzi o styczniową aktualizację Windowsa 11, która już spowodowała mnóstwo innych problemów. Teraz dochodzi do tego jeszcze kwestia związana z kartami graficznymi GeForce RTX.
Użytkownicy donoszą na forum NVIDII, że po aktualizacji mają liczne problemy. Chodzi o spadki wydajności rzędu nawet 15-20 klatek na sekundę, migoczący obraz, artefakty, błędy w generowaniu klatek oraz kilka innych kwestii. NVIDIA przyznała, że już bada sprawę, ale na razie zaleca odinstalowanie aktualizacji oznaczonej jako KB5074109.
Jak to zrobić? Postępowanie jest proste:
- Przejdź do ustawień Windowsa
- Włącz zakładkę "Windows Update"
- W niej przejdź do "Historia aktualizacji"
- Na samym dole znajdziesz opcję "Odinstaluj aktualizacje"
- W niej znajdź tę, która Cię interesuje (KB5074109) i kliknij przy niej przycisk "odinstaluj"
Po tym konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.