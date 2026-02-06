Jeśli grasz na komputerze, to czym prędzej odinstaluję tę aktualizację

Microsoft znowu pokrzyżował szyki graczom komputerowym. Jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 11 powoduje nieprawidłowe działanie kart graficznych NVIDIA. Dlatego Zieloni mówią wprost - odinstaluj tę aktualizację.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odinstaluj aktualizację Windows 11

Chodzi o styczniową aktualizację Windowsa 11, która już spowodowała mnóstwo innych problemów. Teraz dochodzi do tego jeszcze kwestia związana z kartami graficznymi GeForce RTX.

Użytkownicy donoszą na forum NVIDII, że po aktualizacji mają liczne problemy. Chodzi o spadki wydajności rzędu nawet 15-20 klatek na sekundę, migoczący obraz, artefakty, błędy w generowaniu klatek oraz kilka innych kwestii. NVIDIA przyznała, że już bada sprawę, ale na razie zaleca odinstalowanie aktualizacji oznaczonej jako KB5074109.

Jak to zrobić? Postępowanie jest proste:

Przejdź do ustawień Windowsa Włącz zakładkę "Windows Update" W niej przejdź do "Historia aktualizacji" Na samym dole znajdziesz opcję "Odinstaluj aktualizacje" W niej znajdź tę, która Cię interesuje (KB5074109) i kliknij przy niej przycisk "odinstaluj"