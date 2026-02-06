Ważny komunikat ZUS. Chodzi o 6-7 lutego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował pilny komunikat, w którym ostrzega przed przerwą w dostępie do niektórych usług.
Zakład Ubezpieczeń społecznych planuje prace techniczne. To oznacza, że część usług nie będzie dostępna. Najnowszy komunikat urzędu ujawnia szczegóły.
Przerwa techniczna w ZUS
ZUS poinformował, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych wystąpią ograniczenia w dostępie do portalu eZUS oraz wszystkich jego funkcji. Przerwa planowo ma rozpocząć się 6 lutego od godziny 20:00 i potrwa do 1:00 w nocy dnia następnego. To w sumie 5 godzin bez dostępu do serwisu eZUS.
Jednocześnie ZUS informacje, że w tym czasie możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mZUS dla lekarza, jeśli ten ma ją zainstalować i sparowaną z kontem eZUS. W pełni będzie też działać aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych.