Sony chwali się wynikami. Sprzedano 92 miliony PlayStation 5

Sony opublikowało najnowszy raport finansowy, który przynosi świeże dane na temat sprzedaży PlayStation 5. Do końca trzeciego kwartału roku fiskalnego 2025 globalne dostawy konsoli osiągnęły 92,2 miliona sztuk. To wyraźny skok względem 84,2 miliona podanych kwartał wcześniej, ale jednocześnie sygnał, że tempo sprzedaży zaczyna wyraźnie hamować.

Motorem napędowym sprzedaży okazało się Ghost of Yōtei

W samym trzecim kwartale Sony dostarczyło na rynek około 8 milionów egzemplarzy. To wynik o 15,8% gorszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Łącznie, po trzech kwartałach roku fiskalnego, sprzedaż PlayStation 5 wynosi 14,4 miliona sztuk, podczas gdy rok wcześniej było to 15,7 miliona. Oznacza to spadek o 8,3% rok do roku.

Mimo wszystko Japończycy mogą spać spokojnie. Łączna sprzedaż PlayStation 5 wciąż znajduje się bardzo blisko poziomu, na którym w analogicznym momencie cyklu życia było PlayStation 4. Poprzednia generacja miała wtedy na koncie około 94,4 milioma sprzedanych egzemplarzy. Warto jednak pamiętać, że PS5 startowało w znacznie trudniejszych warunkach, najpierw zmagając się z globalnym kryzysem półprzewodników, a obecnie z problemami z dostępnością pamięci.

Znacznie lepiej prezentują się dane dotyczące gier. Liczba sprzedanych kopii na PS4 i PS5 wzrosła do 97,2 miliona sztuk, co oznacza wzrost o 1,4% rdr. Kluczową rolę odegrały tu produkcje first-party. Tych sprzedano w kwartale 13,2 miliona, czyli aż o 13,8% więcej niż rok wcześniej.

Motorem napędowym sprzedaży okazało się Ghost of Yōtei od amerykańskiego studia Sucker Punch Productions, największa ekskluzywna premiera na PlayStation 5 w 2025 roku. Podczas telekonferencji wynikowej dyrektor finansowy Sony, Lin Tao, potwierdził, że gra sprzedała się lepiej niż Ghost of Tsushima w porównywalnym okresie po premierze.