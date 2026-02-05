Wojenne science fiction od Netflixa zrobi z widzów miazgę? Oto data premiery

Nieustraszony oddział Rangersów znów w akcji

Netflix dla fanów tego typu kina akcji, przygotował całkiem niezłą ucztę - już 6 marca 2026 na platformie wyląduje "Maszyna do zabijania". I nie będzie miała litości dla nikogo. Oddział Rangersów podejmuje ryzykowną misję przetrwania, a my dostaniemy trzymający w napięciu thriller science fiction.

Dalsza część tekstu pod wideo

To spektakularne widowisko, bo tym mianem można śmiało określić film, zostało wyreżyserowane przez Patricka Hughesa. Większość z nas może go kojarzyć z takich hitów, jak: "Niezniszczalni 3", "Bodyguard Zawodowiec" oraz "Człowiek z Toronto". Główną rolę gra Alan Richardson (znany z "Reachera"). To właśnie on dowodzi oddziałem, w którego skład wchodzą: Dennis Quaid, Stephan James, Jail Courtney, Esai Morales, Blake Richardson, Daniel Webber oraz Keiynan Lonsdale.

Pozaziemskie zagrożenie, czyli maszyna do zabijania

Zwiastun stawia na efektowne sceny walki i trzeba przyznać, że jest bardzo dynamiczny. Można też, z ręką na sercu przyznać, że dołączony opis fabuły także obiecuje sporo akcji i emocji:

Podczas ostatniego etapu selekcji do US Army Ranger, ćwiczenia elitarnego zespołu przeradzają się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem. Stawką jest przetrwanie. takimi słowami Netflix promuje pierwszy zwiastun.

Oznacza to jedno - saper Amy Ranger zostanie zmuszony poprowadzić swój oddział w walce z gigantyczną pozaziemską maszyną do zabijania.