OnePlus Nord 6 opóźniony. Na średniaka z 9000 mAh jeszcze zaczekamy

Choć w ostatnich tygodniach OnePlus Nord 6 coraz częściej pojawiał się w przeciekach i bazach certyfikacyjnych, wszystko wskazuje na to, że jego premiera ponownie się opóźni. Według najnowszych doniesień leakstera Yogesha Brara smartfon ma zadebiutować nie w lutym ani marcu, jak wcześniej zakładano, lecz dopiero w kwietniu. Producent wciąż nie potwierdził istnienia urządzenia, ale rejestracje w urzędach certyfikacyjnych w Malezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Europie sugerują, że Nord 6 jest już na zaawansowanym etapie przygotowań do globalnego debiutu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kwietniowa data to i tak dobra wiadomość dla fanów serii Nord. Poprzednie modele z tej linii debiutowały zazwyczaj w czerwcu lub lipcu. Od debiutu OnePlus Nord 5 sporo się u producenta zmieniło, pojawił się też całkiem nowy OnePlus Turbo 6, który ma stanowić podstawę Norda 6.

W przeciwieństwie do wcześniejszych generacji tym razem nie ma pewności, czy wraz z Nordem 6 pojawi się również model Nord CE 6. Na razie brak jakichkolwiek śladów jego certyfikacji. Sam Nord 6 z kolei został dodatkowo zauważony w bazie Geekbench, gdzie testowano go z 12 GB RAM, systemem Android 16 i układem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.

Test potwierdza spekulacje, że OnePlus Nord 6 będzie bratem bliźniakiem chińskiego OnePlus Turbo 6. Według przecieków urządzenie otrzyma ogromny akumulator o pojemności 9000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W oraz funkcją ładowania zwrotnego. Ekran to prawdopodobnie ponad 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania do 165 Hz.