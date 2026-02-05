Sprzęt

OnePlus Nord 6 opóźniony. Na średniaka z 9000 mAh jeszcze zaczekamy

Kiedy premiera OnePlus Nord 6? Smartfon miał zadebiutować w marcu, a więc znacznie szybciej niż poprzednik z piątej generacji. Teraz jednak okazuje się, że producent przesunął debiut nowego modelu.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:41
Choć w ostatnich tygodniach OnePlus Nord 6 coraz częściej pojawiał się w przeciekach i bazach certyfikacyjnych, wszystko wskazuje na to, że jego premiera ponownie się opóźni. Według najnowszych doniesień leakstera Yogesha Brara smartfon ma zadebiutować nie w lutym ani marcu, jak wcześniej zakładano, lecz dopiero w kwietniu. Producent wciąż nie potwierdził istnienia urządzenia, ale rejestracje w urzędach certyfikacyjnych w Malezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Europie sugerują, że Nord 6 jest już na zaawansowanym etapie przygotowań do globalnego debiutu.

Kwietniowa data to i tak dobra wiadomość dla fanów serii Nord. Poprzednie modele z tej linii debiutowały zazwyczaj w czerwcu lub lipcu. Od debiutu OnePlus Nord 5 sporo się u producenta zmieniło, pojawił się też całkiem nowy OnePlus Turbo 6, który ma stanowić podstawę Norda 6.

Zobacz: OnePlus Turbo 6 i 6V idą na rekord. Bateria aż 9000 mAh

W przeciwieństwie do wcześniejszych generacji tym razem nie ma pewności, czy wraz z Nordem 6 pojawi się również model Nord CE 6. Na razie brak jakichkolwiek śladów jego certyfikacji. Sam Nord 6 z kolei został dodatkowo zauważony w bazie Geekbench, gdzie testowano go z 12 GB RAM, systemem Android 16 i układem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. 

Test potwierdza spekulacje, że OnePlus Nord 6 będzie bratem bliźniakiem chińskiego OnePlus Turbo 6. Według przecieków urządzenie otrzyma ogromny akumulator o pojemności 9000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W oraz funkcją ładowania zwrotnego. Ekran to prawdopodobnie ponad 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania do 165 Hz.

Zestaw aparatów ma obejmować główną jednostkę 50 Mpix, aparat szerokokątny 8 Mpix oraz przedni 16 Mpix. Nord 6 ma też oferować głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie, ulepszone wibracje dzięki silnikowi X-axis oraz wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68 lub IP69.

Zobacz: OnePlus 15R: sporo plusów, jeden duży krok wstecz (test)

