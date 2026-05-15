Elon Musk ma problem. Jego specjaliści uciekają jeden za drugim

SpaceXAI należące do Elona Muska ma tracić kluczowych badaczy oraz inżynierów. Od lutego z firmy miało odejść ponad 50 osób, w tym liderzy zespołów odpowiedzialnych za kodowanie, systemy pozwalające AI lepiej rozumieć i przewidywać zdarzenia w otoczeniu oraz głosową wersję Groka.

Problemem okazała się toksyczna kultura pracy

Część specjalistów szybko znalazła zatrudnienie u konkurencji. Co najmniej jedenastu byłych pracowników xAI przeszło do Mety, a przynajmniej siedem osób do Thinking Machines Lab, firmy założonej przez Mirę Murati, byłą szefową technologiczną OpenAI i menedżerkę w Tesli.

Sytuacja ma być szczególnie niepokojąca w zespole odpowiedzialnym za wstępne trenowanie modeli AI, czyli pierwszy i kluczowy etap ich tworzenia. Po odejściu lidera zespołu, Juntanga Zhuanga, grupa miała skurczyć się do zaledwie kilku osób. To z kolei budzi pytania czy firma Muska nadal jest w stanie tworzyć modele konkurujące z najlepszymi rozwiązaniami na rynku.

Według The Information na decyzje pracowników miała wpływać zła kultura pracy znana z innych firm Elona Muska. Część zatrudnionych miała narzekać na ekstremalne tempo, presję oraz nierealistyczne terminy. Jedno z anonimowych źródeł twierdzi, że zbyt ambitne harmonogramy doprowadzały do chodzenia na skróty przy rozwoju Groka.