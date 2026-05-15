Google odpala petardę. Spark wyręczy cię w nudnych obowiązkach

Wyobraź sobie asystenta, który sam posprząta bałagan w twojej skrzynce mailowej albo przygotuje notatki przed ważnym spotkaniem. Google szykuje właśnie taką nowość o nazwie Spark. To inteligentny pomocnik, który zamieszka wewnątrz sztucznej inteligencji Gemini. Zamiast tylko odpowiadać na pytania użytkownika, Spark weźmie się do pracy i samodzielnie wykona za niego wieloetapowe zadania.

Informacje o nowym agencie AI Google'a wyciekły dzięki dociekliwym użytkownikom serwisu X. Udało im się uruchomić testową wersję Sparka w aplikacji Gemini na smartfonach z Androidem. Opcja ta ukryła się w menu bocznym, pod ikoną trzech poziomych pasków. Ekran powitalny nowej usługi daje do zrozumienia, że głównym zadaniem agenta będzie interakcja z różnymi programami na naszym urządzeniu.

Z udostępnionych zrzutów ekranu wynika, że nowa funkcja Google zaoferuje całkiem sporo praktycznych możliwości, takich jak:

samodzielne usuwanie niechcianych wiadomości i sprzątanie skrzynki Gmail,

wprowadzanie poprawek i zmian bezpośrednio w Dokumentach Google,

tworzenie spersonalizowanych, codziennych przeglądów najważniejszych wiadomości,

zbieranie materiałów i tworzenie gotowych notatek przed zaplanowanymi spotkaniami.

tworzenie własnych reguł do powtarzalnych zadań z wykorzystaniem zmiennych parametrów.

Z przecieku wynika, że Spark jest w stanie łączyć informacje z wielu źródeł i aplikacji naraz oraz wykonywać złożone zadania bez nadzoru użytkownika. Oznacza to, że możemy mu zlecić pracę, a on samodzielnie przejdzie wszystkie kroki. Choć na razie Spark współpracuje tylko z usługami Google Workspace, w przyszłości asystent najpewniej dogada się także z aplikacjami zewnętrznych twórców. Niewykluczone również, że Google wykorzysta zupełnie nowy, osobny model sztucznej inteligencji do napędzania tej konkretnej funkcji.