Honor Robot Phone nadchodzi. Premiera jesienią

Honor potwierdził termin debiutu swojego nowego smartfonu, który powstaje we współpracy z producentem sprzętu filmowego. Premiera odbędzie się za kilka miesięcy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET)
Debiut na festiwalu w Cannes

Szef firmy Honor, Li Jian, ogłosił planowaną datę premiery modelu Robot Phone'a. Urządzenie trafi na rynek w trzecim kwartale tego roku. Klienci mogą spodziewać się go w sklepach między lipcem a wrześniem.

Ogłoszenie miało miejsce podczas wydarzenia China Night na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Producent był oficjalnym partnerem do spraw obrazu podczas tej imprezy. Sam smartfon został po raz pierwszy pokazany na targach MWC 2026. Wtedy nie podano jednak żadnych terminów. Teraz wiemy już, że nie jest to tylko projekt, a gotowy produkt. Na imprezie we Francji pokazano zdjęcia frontu oraz tyłu obudowy z wysuniętym aparatem. Wciąż brakuje pełnej specyfikacji technicznej urządzenia.

Współpraca z firmą ARRI

Nowy sprzęt to efekt strategicznej współpracy chińskiej marki z firmą ARRI. To znany projektant i producent profesjonalnych kamer kinowych. Firma ta ma ponad sto lat doświadczenia w branży filmowej. W swojej historii zdobyła 20 nagród naukowych i technicznych od Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej.

Dzięki partnerstwu, do smartfonu trafią elementy technologii ARRI Image Science. David Bermbach z zarządu ARRI opisał obecną rolę telefonów w kręceniu filmów. Jego zdaniem urządzenia konsumenckie są już ważnym narzędziem w produkcji światowych tytułów. Teraz elementy wiedzy o obrazie trafiają bezpośrednio do sprzętu mobilnego.

Rozwiązania dla twórców wideo

Urządzenie zaoferuje użytkownikom zaawansowane funkcje stabilizacji. Producent zastosował fizyczny mechanizm nazwany 4DoF Gimbal System. To bardzo mały układ o czterech stopniach swobody. Jego zadaniem jest precyzyjna kontrola i stabilizacja ruchu w trakcie nagrywania.

Oprogramowanie w smartfonie wspiera sztuczna inteligencja. Funkcja AI Object Tracking automatycznie wykrywa i śledzi obiekty w kadrze. Opcja AI SpinShot pozwala na płynne ruchy obrotowe nagrywanego obrazu. Wszystko to ułatwi tworzenie skomplikowanych ujęć bez dużych ekip filmowych i dodatkowego osprzętu. Tina Jia, przewodnicząca imprezy China Night, doceniła te nowości. Zwróciła uwagę na opcje dla profesjonalnych twórców oraz kinową estetykę firmy Honor.

Źródła zdjęć: Honor / fonearena
Źródła tekstu: Android Headlines, fonearena