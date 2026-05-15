x-kom wyprzedaje za pół ceny. Zostały nam 3 dni
Promocja, w której można kupić coś za pół ceny to albo scam, albo świetna okazja. Tym razem zdecydowanie mamy do czynienia z drugą opcją.
A dotyczy ona słuchawek Silver Monkey Smart Buds Pro. Te same w sobie są bardzo dobrze wycenione, bo w standardowej cenie kosztują one 99,99 zł. Co jak na słuchawki z ANC i etui z wyświetlaczem jest niską ceną. Jednak dziś mogą one być Wasze za jedyne 49,99 zł. Czy jest jakiś haczyk? Kilka: promocja potrwa do 17 maja włącznie lub do wyczerpania nieokreślonych zapasów. A jedna osoba może kupić jedynie trzy pary słuchawek. Co ma sens, bo obdarujemy nimi siebie i naszą rodzinę, a handlarze nie wykupią zapasów na pniu.
Silver Monkey Smart Buds Pro
Przejdźmy do samych słuchawek. Te wspierają kodeki AAC i SBC. Dodatkowo oferują ANC, czyli aktywną redukcję szumów. Jeśli chodzi o czas pracy na pojedynczym ładowaniu to mamy tu 4,5 godziny z wydłużeniem tego czasu do 30 godzin w zestawie z etui.
Samo etui ma wbudowany ekran, który pozwala na sterowanie odtwarzaczem, oraz samymi słuchawkami. Np. włączenie redukcji szumów, czy zmianę innych ustawień. A wszystko to za jedyne 49,99 zł. Nie powiem: kusi.
Sęk w tym, że mam około 10 par słuchawek w swojej szufladzie, z czego aktywnie korzystam z trzech. O ile kolekcjonowanie powerbanków jeszcze potrafię uzasadnić sam przed sobą, tak ze słuchawkami skończyły mi się wymówki.