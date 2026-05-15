Galaxy S26 sprzedaje się świetnie. Pojawił się jednak problem

Rekordowe wyniki nowej serii

Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 zadebiutowały na rynku 11 marca 2026 roku. Najnowsze dane z pierwszych sześciu tygodni pokazują, że nowa linia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Skumulowana sprzedaż jest o 15% wyższa niż w przypadku serii Galaxy S25 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dobre wyniki najdroższych telefonów przełożyły się na ogólną kondycję marki. Całkowita sprzedaż smartfonów Samsunga wzrosła o 5% w porównaniu do okresu premierowego poprzedniej generacji. Firma notuje stabilny popyt na swoje urządzenia, co mocno kontrastuje z wynikami dużych chińskich producentów, którzy nadal radzą sobie słabo na globalnym rynku.

Popularność zależy od regionu

Zainteresowanie nowymi modelami nie rozkłada się równomiernie na wszystkich kontynentach. Największe wzrosty widać na rynkach rozwiniętych. W Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej odnotowano solidne, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. To właśnie te kraje napędzają obecny sukces producenta.

Nieco gorzej sytuacja wygląda w Japonii oraz Chinach. Na tych rynkach popyt na serię Galaxy S26 jest mniejszy niż w przypadku ubiegłorocznych modeli. Eksperci z firmy Counterpoint zauważają, że nowości Samsunga najlepiej radzą sobie tam, gdzie klienci mają wysokie dochody. Przyciągają ich zwłaszcza rozbudowane funkcje sztucznej inteligencji oraz sprzedaż prowadzona przez operatorów komórkowych.

Sukces modelu Ultra w Europie

W Europie głównym motorem napędowym całej serii jest Galaxy S26 Ultra. Model ten zdobył największy udział w portfolio serii S w całej historii tego regionu. Klienci docenili przede wszystkim brak podwyżki ceny w stosunku do ubiegłorocznego modelu Ultra. W Polsce Ultra jednak trochę podrożała - patrz tabela poniżej.

Model Warianty pamięci i różnice w cenie

w porównaniu z poprzednikiem 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB Samsung Galaxy S26 +300 zł +700 zł - Samsung Galaxy S26+ +600 zł +1000 zł - Samsung Galaxy S26 Ultra +100 zł +500 zł +700 zł* Pokaż więcej

*) Samsung Galaxy S25 Ultra w wersji 1 TB miał w Polsce 12 GB RAM-u.

Ważnym argumentem sprzedażowym okazał się także nowy ekran o nazwie Privacy Display. To nowoczesne rozwiązanie przyciągnęło wielu użytkowników szukających innowacji. Dzięki temu sprzedaż flagowca w Europie wyraźnie wzrosła. Wynik całej serii S26 po sześciu tygodniach dostępności wciąż pozostaje nieco powyżej poziomu osiągniętego przez Galaxy S25.

Niepewna przyszłość flagowców

Mimo początkowego entuzjazmu pojawiły się już pierwsze powody do niepokoju. W szóstym tygodniu od rynkowego debiutu trend sprzedaży uległ nagłemu odwróceniu. Analitycy zaczęli stawiać pytania o to, czy Samsung zdoła utrzymać tak wysokie tempo wzrostu w nadchodzących miesiącach.

Duży wpływ na nastroje konsumentów w Europie ma pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna. Jest ona bezpośrednim skutkiem trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Najbliższe dwa lub trzy tygodnie będą kluczowe dla dalszych losów modelu Ultra. Pokażą one, czy obecna popularność najdroższych smartfonów Samsunga jest zjawiskiem trwałym.

