MediaMarkt i bp łączą siły: 50 zł na paliwo za zakupy elektroniki

Jak działa nowa promocja MediaMarkt?

Zasady akcji są proste. Klient musi przede wszystkim korzystać z programu myMediaMarkt. Żeby skorzystać z akcji, trzeba się zalogować na swoje konto klienta myMediaMarkt, a następnie dodać do koszyka produkt biorący udział w akcji promocyjnej. Za każde wydane 500 zł klient otrzymuje kupon 50 zł na paliwo, który można wykorzystać na stacjach bp przy płatności aplikacją mobilną. Kupony będą ważne od 1 do 31 marca 2026 r., a uczestnicy akcji otrzymają je mailem do 28 lutego.

W praktyce oznacza to 10% zwrotu wartości zakupów – nie w formie punktów do późniejszej wymiany, ale realnej zniżki na tankowanie. Lepiej jednak nie zwlekać. Chociaż kuponów będzie można korzystać przez cały marzec, sama promocja w myMediaMarkt trwa do 11 lutego 2026 roku.

Sprzętu Apple i konsoli nie kupisz...

W akcji można wybierać spośród różnych kategorii sprzętu, np. smartfony i smartwatche, telewizory, małe AGD, duże AGD, AGD do zabudowy, komputery i tablety, gaming, foto, drony i kamery, a także zabawki, gry i LEGO oraz hulajnogi, rowery i sport.

Są jednak haczyki. Z akcji wyłączone są produkty marki Apple, konsole do gier, dyski twarde i SSD (zewnętrzne i wewnętrzne), karty podarunkowe, cyfrowe kody (POSA) i treści cyfrowe, produkty z Outletu oraz towary w przedsprzedaży, a także oferty od zewnętrznych sprzedawców (Marketplace).

Regulamin wprowadza też górny limit korzyści przy jednej transakcji. Maksymalna kwota kuponów, jaką można zgarnąć za jednorazowe zakupy, to 2000 zł, co odpowiada wydatkowi 20 000 zł.

Program myMediaMarkt liczy już blisko 5 mln członków, którzy będą mogli skorzystać z kuponów w sieci ponad 577 stacji bp w całej Polsce.