Galaxy S26 jednak drożeje. Cała seria, a ceny szybują

Samsung szykuje się do premiery serii Galaxy S26, która ma się odbyć 25 lutego. Do sprzedaży urządzenia trafią natomiast 11 marca. Nowe informacje ujawnione przez portal Dealabs wskazują na znaczące podwyżki europejskich cen w porównaniu z ubiegłoroczną serią Galaxy S25. Choć raport podaje ceny w euro we Francji, różnica w złotych nie powinna być duża, choć kwoty mogą dodatkowo jeszcze wzrosnąć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ceny modeli Galaxy S26 i S26 Plus

Z informacji podanych przez Dealabs wynika, że podstawowy model Galaxy S26 z pamięcią 256 GB ma kosztować 999 euro (ok. 4200 zł), co oznacza wzrost o 40 euro w stosunku do ceny Galaxy S25 wynoszącego 959 euro. Wersja z 512 GB pamięci ma być wyceniona aż na 1199 euro (ok. 5056 zł).

Galaxy S26+ w wariancie 256 GB ma kosztować 1269 euro (ok. 5350 zł), czyli o 100 euro więcej niż poprzednik za 1169 euro. Wariant z 512 GB pamięci może osiągnąć cenę 1469 euro (ok. 6200 zł). Samsung prawdopodobnie całkowicie zrezygnuje z opcji 128 GB pamięci dla modeli S26 i S26+ w Europie.

Ceny Galaxy S26 Ultra

Model Ultra w podstawowej wersji 256 GB ma zachować dotychczasową cenę 1469 euro (ok. 6200 zł), taką samą jak Galaxy S25 Ultra. Wyższe warianty pamięciowe będą jednak droższe – wersja 512 GB ma kosztować 1669 euro (ok. 7040 zł), a topowy model z 1 TB pamięci może być wyceniony na 1969 euro (ok. 8300 zł).

Pamięć S26 S26+ S26 Ultra S25 S25+ S25 Ultra 256 GB 999 euro 1269 euro 1469 euro 959 euro 1169 euro 1469 euro 512 GB 1 199 euro 1469 euro 1669 euro 1079 euro 1289 euro 1589 euro 1 TB - - 1969 euro - - 1829 euro Pokaż więcej

Głównym powodem wzrostu cen są oczywiście rosnące koszty komponentów, w tym układów SoC, pamięci i innych kluczowych części. Wcześniejsze raporty były sprzeczne – mówiło się zarówno o utrzymaniu cen z poprzedniej generacji, jak i o jeszcze większej podwyżce, niż wynika z raportu Dealabs.