Android Auto wkurza kierowców. Mają solidny powód
Android Auto znowu rozwścieczył kierowców. Tym razem błąd jest nietypowy, ale niezwykle irytujący.
Android Auto ma dość długą historię problemów i błędów. Najnowszy, z którym kierowcy mierzą się od kilku dni, jest szczególnie irytujący, bo utrudnia dojazd w wyznaczone na Mapach miejsce.
Irytujący błąd Android Auto
Użytkownicy Android Auto od kilku dni donoszą o dość nietypowym problemie. W trakcie korzystania z nawigacji w Mapach Google nagle znika znacznik samochodu, czyli charakterystyczna strzałka lub inna ikonka, jeśli zmieniliśmy ją w ustawieniach aplikacji.
Z informacji wynika, że problem występuje w momencie, w którym Mapy na chwilę znikają z ekranu, bo użytkownik np. włączył Spotify lub system infotainment samochodu. Częściej zdarza się też osobom z niestandardową ikoną samochodu, ale nie jest to reguła.
Chociaż znika ikona wskazująca na pozycję samochodu, to wszystko inne działa bez zarzutu. Nawigacja nadal wyświetla trasę. Przesuwa też widok wraz z przemieszczaniem się samochodu. Nie zmienia to faktu, że jazda w takiej sytuacji jest utrudniona, bo łatwiej o skręt w złą ulicę.
Powód problemu nie jest znany, ale zbiega się on z wprowadzeniem Android Auto w wersji 16.1. Prawdopodobnie Google niedługo go naprawi.