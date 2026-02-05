Polacy dostaną nowe dokumenty. Urzędnicy szykują niezłą rewolucję

Paszporty dla Polaków po nowemu

Polacy wciąż wyrabiają sobie paszporty i dbają o to, aby posiadać tego typu dokument. Jak wynika ze statystyk, w samym 2025 roku, urzędnicy wydali ponad 2,3 miliony paszportów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzenie nowych wzorów paszportów. dowiadujemy się z relacji dziennikarza RMF FM, Krzysztofa Zasady.

Zmiany nie będą dotyczyły jedynie objętości, wyglądu, ale także zabezpieczeń. Te ostatnie, powinny być aktualizowane co 10 lat.

Nowy wzór paszportów - co się zmieni?

Jak podaje RMF FM, jednym z najprawdopodobniejszych rozwiązań, jest wprowadzenie indywidualnych projektów graficznych dla danego województwa. Nowe dokumenty zatem będą mogły zawierać ilustracje lub symbole charakterystyczne dla danego regionu kraju.

MSWiA chce także zredukować liczbę stron paszportu, co powinno zminimalizować koszta jego druku. Bardzo często dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy sam dokument wygasa, a wiele jego stron pozostaje pustych.

Technologiczne zmiany w paszportach

Zgodnie z zaleceniami ekspertów, zabezpieczenia w paszportach powinny być zmieniane co 10 lat. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie ulepszeń technologicznych w tej kwestii. Wszystko po to, aby utrudnić oszustom tworzenie falsyfikatów.