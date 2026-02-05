Polacy dostaną nowe dokumenty. Urzędnicy szykują niezłą rewolucję
Wszystko wskazuje na to, że Polaków czekają nowe paszporty. MSWiA chce zmian w dokumentach. Zmiany będą dotyczyły nie tylko szaty graficznej, ale także zabezpieczeń.
Paszporty dla Polaków po nowemu
Polacy wciąż wyrabiają sobie paszporty i dbają o to, aby posiadać tego typu dokument. Jak wynika ze statystyk, w samym 2025 roku, urzędnicy wydali ponad 2,3 miliony paszportów.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzenie nowych wzorów paszportów.
Zmiany nie będą dotyczyły jedynie objętości, wyglądu, ale także zabezpieczeń. Te ostatnie, powinny być aktualizowane co 10 lat.
Nowy wzór paszportów - co się zmieni?
Jak podaje RMF FM, jednym z najprawdopodobniejszych rozwiązań, jest wprowadzenie indywidualnych projektów graficznych dla danego województwa. Nowe dokumenty zatem będą mogły zawierać ilustracje lub symbole charakterystyczne dla danego regionu kraju.
MSWiA chce także zredukować liczbę stron paszportu, co powinno zminimalizować koszta jego druku. Bardzo często dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy sam dokument wygasa, a wiele jego stron pozostaje pustych.
Technologiczne zmiany w paszportach
Zgodnie z zaleceniami ekspertów, zabezpieczenia w paszportach powinny być zmieniane co 10 lat. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie ulepszeń technologicznych w tej kwestii. Wszystko po to, aby utrudnić oszustom tworzenie falsyfikatów.
Całkiem prawdopodobne, że z paszportów zniknie dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna", która to może naruszać wolność sumienia i wyznania części obywateli. Ponad 1500 osób złożyło już z tego powodu skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak o tym, czy tak się stanie, dowiemy się dopiero na końcowym etapie prac.