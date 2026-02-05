Tech

Polacy dostaną nowe dokumenty. Urzędnicy szykują niezłą rewolucję

Wszystko wskazuje na to, że Polaków czekają nowe paszporty. MSWiA chce zmian w dokumentach. Zmiany będą dotyczyły nie tylko szaty graficznej, ale także zabezpieczeń.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:23
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polacy dostaną nowe dokumenty. Urzędnicy szykują niezłą rewolucję

Paszporty dla Polaków po nowemu

Polacy wciąż wyrabiają sobie paszporty i dbają o to, aby posiadać tego typu dokument. Jak wynika ze statystyk, w samym 2025 roku, urzędnicy wydali ponad 2,3 miliony paszportów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzenie nowych wzorów paszportów.

dowiadujemy się z relacji dziennikarza RMF FM, Krzysztofa Zasady. 

Zmiany nie będą dotyczyły jedynie objętości, wyglądu, ale także zabezpieczeń. Te ostatnie, powinny być aktualizowane co 10 lat. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Różowy
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Różowy
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Advertisement

Nowy wzór paszportów - co się zmieni?

Jak podaje RMF FM, jednym z najprawdopodobniejszych rozwiązań, jest wprowadzenie indywidualnych projektów graficznych dla danego województwa. Nowe dokumenty zatem będą mogły zawierać ilustracje lub symbole charakterystyczne dla danego regionu kraju. 

MSWiA chce także zredukować liczbę stron paszportu, co powinno zminimalizować koszta jego druku. Bardzo często dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy sam dokument wygasa, a wiele jego stron pozostaje pustych. 

Technologiczne zmiany w paszportach

Zgodnie z zaleceniami ekspertów, zabezpieczenia w paszportach powinny być zmieniane co 10 lat. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie ulepszeń technologicznych w tej kwestii. Wszystko po to, aby utrudnić oszustom tworzenie falsyfikatów. 

Całkiem prawdopodobne, że z paszportów zniknie dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna", która to może naruszać wolność sumienia i wyznania części obywateli. Ponad 1500 osób złożyło już z tego powodu skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak o tym, czy tak się stanie, dowiemy się dopiero na końcowym etapie prac.

Image
telepolis
mswia nowy dokument Paszporty certyfikat bezpieczeństwa
Zródła zdjęć: TannySolt / Shutterstock
Źródła tekstu: rmf24.pl, MSWiA, Onet