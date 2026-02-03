Ten model językowy działa na 64 kB RAM i na procesorze z 1976 roku

To jednak wciąż nie wszystko: jego twórca, podpisujący się jako HarryR, postawił sobie za cel, żeby całością zarządzał procesor Zilog Z80. Jest to 8-bitowy procesor, który mimo to potrafi operować częściowo na niektórych 16-bitowych instrukcjach. Zdobył on wysoką popularność dzięki byciu zgodnym programowo z softem tworzonym pod Intel 8080. Co nie jest dziwne, ponieważ za stworzenie Zilog Z80 stali byli inżynierowie Intela. Jest to procesor z 1976 roku, który w swojej pierwszej wersji pracował z częstotliwością 2,5 MHz, chociaż jego ostatnie rewizje rozpędzały się do zawrotnych 8 MHz. Tym samym istnieje duża szansa, że Wasza lodówka operuje na wydajniejszym procesorze. I to nawet jeśli nie jest smart lodówką.

Model językowy Z80-μLM

Jest to więc projekt w stylu: powstał, bo mógł powstać, a nie coś użytecznego. Można mu jednak zadawać pytania, na które udziela bardzo krótkich odpowiedzi w stylu: tak, nie, dlaczego? itd. Nie ma jednak co zakładać, że rozpoznaje on zadawane pytania i podobny efekt udałoby się uzyskać z botem wyposażonym w zestaw odpowiedzi wyrzucanych przez generator pseudolosowy.