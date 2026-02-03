Chcesz przeglądarkę bez tego całego AI? Jest proste rozwiązanie

Nie ulega wątpliwości, że doszło do pewnego szaleństwa w związku ze sztuczną inteligencją. Firmy wciskają nam ją wszędzie — Gmail, Windows, Chrome, Edge, Android, telewizory i przeglądarki internetowe. Na szczęście w przypadku tych ostatnich będzie sposób, aby uniknąć korzystania z AI.

Przeglądarka bez AI

Mozilla dotrzymała wcześniej danego słowa. Firma wprowadza do Firefoxa jeden prosty przełącznik w ustawieniach, który pozwala całkowicie wyłączyć wszystkie funkcje i usługi związane ze sztuczną inteligencją. Tego domagali się sami użytkownicy i to właśnie dostali.

Zapewnia jedno miejsce, w którym można zablokować obecne i przyszłe funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w przeglądarce Firefox. Można również przeglądać poszczególne funkcje sztucznej inteligencji i zarządzać nimi, jeśli zdecydujesz się z nich korzystać. Dzięki temu możesz korzystać z przeglądarki Firefox bez sztucznej inteligencji, podczas gdy my nadal będziemy tworzyć funkcje sztucznej inteligencji dla tych, którzy ich potrzebują. powiedział Ajit Varma, szef Firefoxa.

Poza tym użytkownicy będą w stanie zarządzać poszczególnymi funkcjami AI z osobna. Oznacza to, że niektóre będziemy mogli wyłączyć, aby korzystać tylko z tych, które rzeczywiście nas interesują. Aktualnie są to:

Tłumaczenia

Tekst alternatywny w PDF-ach (dodawanie opisów dostępności do obrazów na stronach PDF)

Grupowanie kart wspierane przez AI (sugestie dotyczące powiązanych kart i nazw grup)

Podglądy linków (pokazują kluczowe punkty przed otwarciem linku)

Chatbot AI w pasku bocznym (korzystający z dobrze znanych chatbotów takich jak Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini i Le Chat Mistral)