Chcesz przeglądarkę bez tego całego AI? Jest proste rozwiązanie
Masz dosyć wciskanego na siłę AI? Już za chwilę będzie na to proste rozwiązanie, przynajmniej w przypadku przeglądarek internetowych.
Nie ulega wątpliwości, że doszło do pewnego szaleństwa w związku ze sztuczną inteligencją. Firmy wciskają nam ją wszędzie — Gmail, Windows, Chrome, Edge, Android, telewizory i przeglądarki internetowe. Na szczęście w przypadku tych ostatnich będzie sposób, aby uniknąć korzystania z AI.
Przeglądarka bez AI
Mozilla dotrzymała wcześniej danego słowa. Firma wprowadza do Firefoxa jeden prosty przełącznik w ustawieniach, który pozwala całkowicie wyłączyć wszystkie funkcje i usługi związane ze sztuczną inteligencją. Tego domagali się sami użytkownicy i to właśnie dostali.
Zapewnia jedno miejsce, w którym można zablokować obecne i przyszłe funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w przeglądarce Firefox. Można również przeglądać poszczególne funkcje sztucznej inteligencji i zarządzać nimi, jeśli zdecydujesz się z nich korzystać. Dzięki temu możesz korzystać z przeglądarki Firefox bez sztucznej inteligencji, podczas gdy my nadal będziemy tworzyć funkcje sztucznej inteligencji dla tych, którzy ich potrzebują.
Poza tym użytkownicy będą w stanie zarządzać poszczególnymi funkcjami AI z osobna. Oznacza to, że niektóre będziemy mogli wyłączyć, aby korzystać tylko z tych, które rzeczywiście nas interesują. Aktualnie są to:
- Tłumaczenia
- Tekst alternatywny w PDF-ach (dodawanie opisów dostępności do obrazów na stronach PDF)
- Grupowanie kart wspierane przez AI (sugestie dotyczące powiązanych kart i nazw grup)
- Podglądy linków (pokazują kluczowe punkty przed otwarciem linku)
- Chatbot AI w pasku bocznym (korzystający z dobrze znanych chatbotów takich jak Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini i Le Chat Mistral)
Jednak na możliwość wyłączenia sztucznej inteligencji trzeba jeszcze chwilę poczekać. Mozilla ma wprowadzić taką możliwość w przeglądarce w wersji 148, która ma trafić do użytkowników 24 lutego 2026 roku. Ajit Varma zapewnia też, że po wyłączeniu AI użytkownicy nie będą dostawali żadnych powiadomień i przypomnień związanych ze sztuczną inteligencją.