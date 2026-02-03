Orlen nie dogadał się z Pocztą Polską. Umowy nie będzie

Orlen Paczka bez Poczty Polskiej

Orlen miał współpracować z Pocztą Polską na rynku automatów paczkowych. Obie firmy we wrześniu 2025 roku podpisały wstępne porozumienie. Regulowało ono współpracę obu spółek. Poczta Polska miała początkowo objąć mniejszościowy pakiet w spółce Orlen Paczka, aby z czasem przejąć w niej 100 proc. udziałów.

Jednak z porozumienia nic nie wyszło. Orlen poinformował, że odstąpiono od realizacji porozumienia. Poczta Polska nie stanie się udziałowcem w spółce Orlen Paczka. Ta na razie w 100 proc. pozostanie pod kontrolą Orlenu.