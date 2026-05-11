Oprogramowanie

Wielka aktualizacja dla Polaków. Samsung uwalnia nowy system

Samsung rozpoczął dystrybucję najnowszego oprogramowania dla użytkowników w Polsce. Przesyłana paczka wprowadza szereg istotnych zmian na urządzeniach mobilnych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:19
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wielka aktualizacja dla Polaków. Samsung uwalnia nowy system
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

One UI 8.5 już w Polsce

Dystrybucja finalnej wersji One UI 8.5 na starsze urządzenia Samsung Galaxy nabiera tempa. Proces ten rozpoczął się 6 maja 2026 roku. Pierwsi nową wersję nakładki dostali mieszkańcy Korei Południowej, a dziś nowe oprogramowanie trafia na urządzenia w naszym kraju. Niektórzy użytkownicy mogą już pobrać i zainstalować update.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jako jeden z pierwszych aktualizację w Polsce otrzymał model Samsung Galaxy Z Fold7, który posiadam (z oficjalnej, polskiej dystrybucji). Paczka z plikami dla tego urządzenia waży dokładnie 4417,82 MB i jest oznaczona numerem wersji F966BXXU9BZDP. Pobieranie tak dużego pliku wymaga stabilnego połączenia Wi-Fi. Oprogramowanie One UI 8.5, podobnie jak One UI 8, oparte jest na systemie Android 16. Jeśli masz ubiegłoroczny model z serii Galaxy S25, prawdopodobnie również już możesz pobrać aktualizację, lub stanie się to lada moment.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Jasnoniebieski SM-S942
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Jasnoniebieski SM-S942
-600 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Jasnoniebieski SM-S942
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Jasnoniebieski SM-S942
0 zł
4349 zł - najniższa cena
Kup teraz 4349 zł
Advertisement

Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo

Nowa wersja nakładki stawia na intensywny rozwój środowiska Galaxy AI. Producent zaoferował ściślejszą integrację systemu operacyjnego ze sztuczną inteligencją, dzięki czemu oprogramowanie ma skuteczniej wyręczać użytkownika w rutynowych zadaniach. System oferuje nowe opcje personalizacji. Ekran główny i menu łatwiej dopasować do własnych preferencji. Aplikacje zyskały odświeżony wygląd i powinny działać szybciej i płynniej.

Poza nowymi funkcjami producent zaktualizował preinstalowane aplikacje systemowe. Dostępne programy pobierają się w najnowszych wersjach. Oprogramowanie zawiera również ważne łatki systemowe. Poprawki bezpieczeństwa Androida noszą datę 5 kwietnia 2026 roku.

Wielka aktualizacja dla Polaków. Samsung uwalnia nowy system

Jak pobrać aktualizację?

Aktualizacja jest udostępniana partiami. Powiadomienie o jej dostępności powinno pojawić się na ekranie automatycznie. Użytkownicy mogą też zainicjować ten proces ręcznie. Wystarczy przejść do ustawień telefonu, następnie wybrać sekcję dotyczącą aktualizacji oprogramowania. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku pobierania. Przed startem instalacji warto naładować baterię telefonu. Sam proces może potrwać kilkanaście minut. W tym czasie telefon uruchomi się ponownie.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy Z Fold7

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26 Ultra

Zobacz: Sprawdziłem Galaxy S26 Ultra. Ten detal zmienia wszystko

Image
telepolis
aktualizacja androida samsung Android 16 Samsung w Polsce samsung galaxy z fold7 One UI 8.5 One UI 8.5 nowości One UI 8.5 dla starszych urządzeń
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl