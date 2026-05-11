Wielka aktualizacja dla Polaków. Samsung uwalnia nowy system

One UI 8.5 już w Polsce

Dystrybucja finalnej wersji One UI 8.5 na starsze urządzenia Samsung Galaxy nabiera tempa. Proces ten rozpoczął się 6 maja 2026 roku. Pierwsi nową wersję nakładki dostali mieszkańcy Korei Południowej, a dziś nowe oprogramowanie trafia na urządzenia w naszym kraju. Niektórzy użytkownicy mogą już pobrać i zainstalować update.

Jako jeden z pierwszych aktualizację w Polsce otrzymał model Samsung Galaxy Z Fold7, który posiadam (z oficjalnej, polskiej dystrybucji). Paczka z plikami dla tego urządzenia waży dokładnie 4417,82 MB i jest oznaczona numerem wersji F966BXXU9BZDP. Pobieranie tak dużego pliku wymaga stabilnego połączenia Wi-Fi. Oprogramowanie One UI 8.5, podobnie jak One UI 8, oparte jest na systemie Android 16. Jeśli masz ubiegłoroczny model z serii Galaxy S25, prawdopodobnie również już możesz pobrać aktualizację, lub stanie się to lada moment.

Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo

Nowa wersja nakładki stawia na intensywny rozwój środowiska Galaxy AI. Producent zaoferował ściślejszą integrację systemu operacyjnego ze sztuczną inteligencją, dzięki czemu oprogramowanie ma skuteczniej wyręczać użytkownika w rutynowych zadaniach. System oferuje nowe opcje personalizacji. Ekran główny i menu łatwiej dopasować do własnych preferencji. Aplikacje zyskały odświeżony wygląd i powinny działać szybciej i płynniej.

Poza nowymi funkcjami producent zaktualizował preinstalowane aplikacje systemowe. Dostępne programy pobierają się w najnowszych wersjach. Oprogramowanie zawiera również ważne łatki systemowe. Poprawki bezpieczeństwa Androida noszą datę 5 kwietnia 2026 roku.

Jak pobrać aktualizację?

Aktualizacja jest udostępniana partiami. Powiadomienie o jej dostępności powinno pojawić się na ekranie automatycznie. Użytkownicy mogą też zainicjować ten proces ręcznie. Wystarczy przejść do ustawień telefonu, następnie wybrać sekcję dotyczącą aktualizacji oprogramowania. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku pobierania. Przed startem instalacji warto naładować baterię telefonu. Sam proces może potrwać kilkanaście minut. W tym czasie telefon uruchomi się ponownie.

