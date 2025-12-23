Masz już dosyć tego całego AI? To jest przeglądarka dla Ciebie

Anthony Enzor-DeMeo został niedawno zaprezentowany jako nowy szef firmy Mozilla. W swoim powitalnym wpisie na oficjalnym blogu zapowiedział, że już nie może doczekać się wprowadzenia do Firefoxa nowoczesnych rozwiązań AI. Jednak użytkownicy domagają się czegoś innego. Na szczęście Anthony Enzor-DeMeo postanowił ich posłuchać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przeglądarka bez AI

Jeden z użytkowników Reddita opublikował list otwarty do nowego szefa Mozilli. W nim domaga się, aby prace nad przeglądarką Firefox skupiły się na funkcjach, które są naprawdę ważne, oczekiwane przez użytkowników i wymagają naprawy, a nie na pogoni za sztuczną inteligencją. Znalazł on poparcie wielu innych osób.

List poniósł się na tyle dużym echem, że trafił do Anthony'ego Enzor-DeMeo. Ten postanowił na niego odpowiedzieć. Podziękował za opinię i przyznał, że Firefox zawsze będzie przeglądarką zbudowaną tak, aby użytkownicy mieli nad nią kontrolę. Dlatego też już w pierwszym kwartale 2026 roku wprowadzona zostanie funkcja, która wyłączy wszystkie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.