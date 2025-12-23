Aplikacje

Masz już dosyć tego całego AI? To jest przeglądarka dla Ciebie

AI to, AI tamto. Wielu użytkowników ma już dosyć wciskania wszędzie i na siłę sztucznej inteligencji. Dlatego też powinniście zainteresować się przeglądarką Mozilla Firefox.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz już dosyć tego całego AI? To jest przeglądarka dla Ciebie

Anthony Enzor-DeMeo został niedawno zaprezentowany jako nowy szef firmy Mozilla. W swoim powitalnym wpisie na oficjalnym blogu zapowiedział, że już nie może doczekać się wprowadzenia do Firefoxa nowoczesnych rozwiązań AI. Jednak użytkownicy domagają się czegoś innego. Na szczęście Anthony Enzor-DeMeo postanowił ich posłuchać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przeglądarka bez AI

Jeden z użytkowników Reddita opublikował list otwarty do nowego szefa Mozilli. W nim domaga się, aby prace nad przeglądarką Firefox skupiły się na funkcjach, które są naprawdę ważne, oczekiwane przez użytkowników i wymagają naprawy, a nie na pogoni za sztuczną inteligencją. Znalazł on poparcie wielu innych osób.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon BLACKVIEW BV4800 SE 4/64GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Smartfon OUKITEL WP39 5G 6/256GB 6.6" Zielony
Smartfon OUKITEL WP39 5G 6/256GB 6.6" Zielony
0 zł
1008 zł - najniższa cena
Kup teraz 1008 zł
Smartfon KRUGER&MATZ Live 11 6/128GB 6.56" 90Hz Czarny KM05004-B
Smartfon KRUGER&MATZ Live 11 6/128GB 6.56" 90Hz Czarny KM05004-B
0 zł
439.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 439.99 zł
Advertisement

List poniósł się na tyle dużym echem, że trafił do Anthony'ego Enzor-DeMeo. Ten postanowił na niego odpowiedzieć. Podziękował za opinię i przyznał, że Firefox zawsze będzie przeglądarką zbudowaną tak, aby użytkownicy mieli nad nią kontrolę. Dlatego też już w pierwszym kwartale 2026 roku wprowadzona zostanie funkcja, która wyłączy wszystkie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

Szef Mozilla nazwał ją "AI kill switch". Jeden z deweloperów Mozilla — Jake Archibald — później przyznał, że finalna nazwa będzie prawdopodobnie trochę mniej onieśmielająca. Jednak nie zmienia to faktu, że nowość ma się właśnie do tego sprowadzać — możliwości całkowitego wyłączenia AI w przeglądarce Firefox.

Image
telepolis
Firefox Mozilla Firefox przeglądarka bez AI przeglądarka bez sztucznej inteligencji
Zródła zdjęć: JarTee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena