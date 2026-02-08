Zaktualizuj Telegrama. Zmienił się nie do poznania

W Sklepie Play dostępny jest już Telegram w wersji v12.4.0. Nowe wydanie wprowadza dużo zmian w interfejsie aplikacji. Sądząc po komentarzach na Reddicie, raczej nie spodobały się one użytkowników.

Aktualizacja aplikacji Telegram

Telegram w wersji na Androida pełnymi garściami czerpie z wydania na iOS. Dlatego też nowa wersja aplikacji wykorzystuje elementy charakterystyczne dla języka projektowania Liquid Glass, który Apple zaprezentował w trakcie WWDC 2025. Komunikator nie wygląda tak samo, jak na iOS, ale widać tutaj wyraźną inspirację.

Z tego też powody w dolnej części aplikacji wyświetla się teraz niewielka, pływająca belka z czterema zakładkami: czaty, kontakty, ustawienia oraz profil. Jest ona widoczna nawet w momencie scrollowania listy wszystkich rozmów. Poza tym komunikator zyskał wiele przezroczystych elementów, które są widoczne przede wszystkim w jasnym trybie.