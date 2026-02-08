Aplikacje

Zaktualizuj Telegrama. Zmienił się nie do poznania

Telegram w wersji na Androida doczekał się dużej aktualizacji. Ta wprowadza nowy wygląd aplikacji i zmiany w interfejsie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zaktualizuj Telegrama. Zmienił się nie do poznania

W Sklepie Play dostępny jest już Telegram w wersji v12.4.0. Nowe wydanie wprowadza dużo zmian w interfejsie aplikacji. Sądząc po komentarzach na Reddicie, raczej nie spodobały się one użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja aplikacji Telegram

Telegram w wersji na Androida pełnymi garściami czerpie z wydania na iOS. Dlatego też nowa wersja aplikacji wykorzystuje elementy charakterystyczne dla języka projektowania Liquid Glass, który Apple zaprezentował w trakcie WWDC 2025. Komunikator nie wygląda tak samo, jak na iOS, ale widać tutaj wyraźną inspirację.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Kobaltowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Kobaltowy
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/1TB 6.8" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/1TB 6.8" 120Hz Obsydian
0 zł
6199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6199.99 zł
Telefon MAXCOM MM426 SE Czarny
Telefon MAXCOM MM426 SE Czarny
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement
Zaktualizuj Telegrama. Zmienił się nie do poznania

Z tego też powody w dolnej części aplikacji wyświetla się teraz niewielka, pływająca belka z czterema zakładkami: czaty, kontakty, ustawienia oraz profil. Jest ona widoczna nawet w momencie scrollowania listy wszystkich rozmów. Poza tym komunikator zyskał wiele przezroczystych elementów, które są widoczne przede wszystkim w jasnym trybie.

Część użytkowników już teraz narzeka na wprowadzone zmiany. To raczej normalne w sytuacji, gdy przyzwyczailiśmy się do czegoś innego. 

Image
telepolis
telegram telegram aktualizacja
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google