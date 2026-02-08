Tego można spodziewać się po aparacie iPhone 18 Pro. Spore zmiany

Chociaż w tym roku wychodzi iPhone Fold, to jednak wiele osób będzie bardziej wyczekiwać "tradycyjnego" iPhone 18 Pro. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest ulepszona kamera, która wprowadzi wiele ulepszeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone Fold zaciekawi funkcjonalnością, a 18 Pro — kamerą

Już pod koniec 2024 roku spekulowano o użyciu przez Apple zmiennej przysłony. Ming Chi-Kuo, znany analityk i specjalista od Apple, zapowiadał wtedy, że prawdopodobnie zobaczymy ją w iPhone 18. Taka przysłona miałaby konkretnie wystąpić w modelu iPhone 18 Pro i zastąpić szerokokątny obiektyw ze stałą ogniskową f/1.78. Dzięki zmiennej przysłonie uzyskamy większą kontrolę nad głębią ostrości.

Teraz doniesienia te zostały potwierdzone na nowo, tym razem przez chińskiego leakera Digital Chat Station, który na platformie Weibo podał informację, że Apple sprawdza nowy zestaw kamer złożony z głównego obiektywu o zmiennej przysłonie i teleobiektywu z dużą przysłoną. Na razie nie wiadomo, czy zestaw ten znajdzie się w obydwu wariantach iPhone 18 Pro, czy też jedynie w modelu Pro Max.

Oprócz tego Apple ma odświeżyć teleobiektyw, który obecnie w modelu iPhone 17 Pro ma przysłonę f/2.8. Ulepszenie tego komponentu mogłoby przełożyć się na lepsze zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Listę zmian zamyka możliwość jeszcze ściślejszej kontroli ostrości przy nieportretowych trybach fotografii.