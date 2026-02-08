Sprzęt

Tego można spodziewać się po aparacie iPhone 18 Pro. Spore zmiany

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 09:07
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tego można spodziewać się po aparacie iPhone 18 Pro. Spore zmiany

Chociaż w tym roku wychodzi iPhone Fold, to jednak wiele osób będzie bardziej wyczekiwać "tradycyjnego" iPhone 18 Pro. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest ulepszona kamera, która wprowadzi wiele ulepszeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone Fold zaciekawi funkcjonalnością, a 18 Pro — kamerą

Już pod koniec 2024 roku spekulowano o użyciu przez Apple zmiennej przysłony. Ming Chi-Kuo, znany analityk i specjalista od Apple, zapowiadał wtedy, że prawdopodobnie zobaczymy ją w iPhone 18. Taka przysłona miałaby konkretnie wystąpić w modelu iPhone 18 Pro i zastąpić szerokokątny obiektyw ze stałą ogniskową f/1.78. Dzięki zmiennej przysłonie uzyskamy większą kontrolę nad głębią ostrości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/256GB 6.3" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/256GB 6.3" 120Hz Obsydian
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Smartfon HUAWEI Pura 80 Pro 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon HUAWEI Pura 80 Pro 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
-290 zł
4289 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Zielony
0 zł
5049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.99 zł
Advertisement

Teraz doniesienia te zostały potwierdzone na nowo, tym razem przez chińskiego leakera Digital Chat Station, który na platformie Weibo podał informację, że Apple sprawdza nowy zestaw kamer złożony z głównego obiektywu o zmiennej przysłonie i teleobiektywu z dużą przysłoną. Na razie nie wiadomo, czy zestaw ten znajdzie się w obydwu wariantach iPhone 18 Pro, czy też jedynie w modelu Pro Max.

Oprócz tego Apple ma odświeżyć teleobiektyw, który obecnie w modelu iPhone 17 Pro ma przysłonę f/2.8. Ulepszenie tego komponentu mogłoby przełożyć się na lepsze zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Listę zmian zamyka możliwość jeszcze ściślejszej kontroli ostrości przy nieportretowych trybach fotografii.

Warto dodać, że pod względem aparatu iPhone Fold będzie jednak ustępował iPhone’owi 18 Pro. Składany model ma otrzymać tylko główny i ultraszerokokątny obiektyw, bez teleobiektywu, a zmienna przysłona — według przecieków — pozostanie funkcją zarezerwowaną wyłącznie dla serii Pro. Tym samym iPhone 18 Pro zaoferuje zarówno bardziej zaawansowaną główną kamerę, jak i ulepszony teleobiektyw z szerszą przysłoną.

Image
telepolis
#Apple aparat iPhone iphone 18 pro iPhone 18 iphone fold
Zródła zdjęć: Stockinq / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Mac