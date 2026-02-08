Aplikacje

YouTube zabiera to użytkownikom. Od teraz tylko w wersji Premium

YouTube kolejną ze swoich funkcji ogranicza tylko do użytkowników, którzy płacą abonament w wersji Premium. Wcześniej była dostępna za darmo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:38
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YouTube zabiera to użytkownikom. Od teraz tylko w wersji Premium

Jeśli chcesz, aby YouTube Music wyświetlił słowa piosenki, to musisz zapłacić. Google wprowadza zmianę, która ogranicza tę funkcję tylko do użytkowników abonamentu w wersji Premium.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tylko dla użytkowników YouTube Premium

Od teraz osoby korzystające z darmowej wersji YouTube oraz YouTube Music mogą wyświetlić słowa do maksymalnie 5 piosenek. Po wykorzystaniu limitu przy kolejnych utworach zobaczą jedynie kilka pierwszych linii tekstu. Pozostała część zostanie zamazana.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne BOSE QuietComfort ANC Czarny
Słuchawki nauszne BOSE QuietComfort ANC Czarny
0 zł
1099.73 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099.73 zł
Słuchawki dokanałowe SOUNDCORE Note 3i v2 Czarny
Słuchawki dokanałowe SOUNDCORE Note 3i v2 Czarny
0 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Słuchawki nauszne DKNY DKBHM2PCSHLK Perłowy
Słuchawki nauszne DKNY DKBHM2PCSHLK Perłowy
-39.1 zł
233.5 zł - najniższa cena
Kup teraz 194.4 zł
Advertisement

Dodatkowo przez cały czas nad napisami wyświetlać będzie się komunikat informujący o liczbie pozostałych, darmowych wyświetleń i możliwości odblokowania napisów w wersji Premium.

YouTube Premium kosztuje w Polsce:

  • Indywidualny: 29,99 zł/miesiąc.
  • Studencki: 18,99 zł/miesiąc (wymagana weryfikacja).
  • Rodzinny: 59,99 zł/miesiąc (do 5 osób).
  • YouTube Premium Lite: 17,99 zł/miesiąc (bez YouTube Music, pobierania i odtwarzania w tle).
Image
telepolis
YouTube youtube Music YouTube Premium YouTube Music Premium YouTube napisy
Zródła zdjęć: JarTee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google