YouTube zabiera to użytkownikom. Od teraz tylko w wersji Premium
YouTube kolejną ze swoich funkcji ogranicza tylko do użytkowników, którzy płacą abonament w wersji Premium. Wcześniej była dostępna za darmo.
Jeśli chcesz, aby YouTube Music wyświetlił słowa piosenki, to musisz zapłacić. Google wprowadza zmianę, która ogranicza tę funkcję tylko do użytkowników abonamentu w wersji Premium.
Tylko dla użytkowników YouTube Premium
Od teraz osoby korzystające z darmowej wersji YouTube oraz YouTube Music mogą wyświetlić słowa do maksymalnie 5 piosenek. Po wykorzystaniu limitu przy kolejnych utworach zobaczą jedynie kilka pierwszych linii tekstu. Pozostała część zostanie zamazana.
Dodatkowo przez cały czas nad napisami wyświetlać będzie się komunikat informujący o liczbie pozostałych, darmowych wyświetleń i możliwości odblokowania napisów w wersji Premium.
YouTube Premium kosztuje w Polsce:
- Indywidualny: 29,99 zł/miesiąc.
- Studencki: 18,99 zł/miesiąc (wymagana weryfikacja).
- Rodzinny: 59,99 zł/miesiąc (do 5 osób).
- YouTube Premium Lite: 17,99 zł/miesiąc (bez YouTube Music, pobierania i odtwarzania w tle).