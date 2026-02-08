YouTube zabiera to użytkownikom. Od teraz tylko w wersji Premium

Jeśli chcesz, aby YouTube Music wyświetlił słowa piosenki, to musisz zapłacić. Google wprowadza zmianę, która ogranicza tę funkcję tylko do użytkowników abonamentu w wersji Premium.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tylko dla użytkowników YouTube Premium

Od teraz osoby korzystające z darmowej wersji YouTube oraz YouTube Music mogą wyświetlić słowa do maksymalnie 5 piosenek. Po wykorzystaniu limitu przy kolejnych utworach zobaczą jedynie kilka pierwszych linii tekstu. Pozostała część zostanie zamazana.

Dodatkowo przez cały czas nad napisami wyświetlać będzie się komunikat informujący o liczbie pozostałych, darmowych wyświetleń i możliwości odblokowania napisów w wersji Premium.

YouTube Premium kosztuje w Polsce: