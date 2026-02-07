Apple ma niespodziewany bestseller. Cena niska, możliwości ogromne

Apple kojarzone jest przez wiele osób z wysokimi cenami. Wygląda jednak na to, że ich Mac mini (2024) jest aktualnie jednym z najopłacalniejszych komputerów w tym formacie. Zwłaszcza, jeśli komuś zależy na pracy ze sztuczną inteligencją w środowisku lokalnym. Skala zainteresowania jest na tyle duża, że w sklepach zaczyna brakować urządzeń.

Apple M4 ma przewagę obliczeń w obrębie jednego układu

Okazuje się, że podstawowy wariant to ideał dla rozwiązań jak Moltbot. Mówimy tutaj o agentowym AI, który jest asystentem do zarządzania grafikiem, streszczania i odpowiadana na e-maile oraz wiele więcej. Co ważne, wszystko robione jest w zaciszu Waszego domu, bez łączenia się z zewnętrznymi serwerami i udostępniania swoich danych.

Czemu akurat Apple? Po pierwsze, mimo kryzysu na rynku DRAM, Amerykanie nie podnieśli cen. Mac mini (2024) startował w Polsce z ceną 2999 złotych, a obecnie da się go kupić (jeszcze) za 2699 złotych. W tej cenie trudno złożyć samemu podobną konfigurację, która zmieści się w dłoni.

Po drugie, Apple ma przewagę własnej, wyjątkowej architektury. Układ M4 na bazie ARM łączy w sobie CPU+GPU+NPU, które współdzielą pamięć LPDDR5X. Innymi słowy dane pozostają w jednym miejscu, a praca nad nimi trwa równolegle. To eliminuje opóźnienia znane z klasycznych PC.