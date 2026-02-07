Sprzęt

Apple ma niespodziewany bestseller. Cena niska, możliwości ogromne

W przypadku sztucznej inteligencji większość osób myśli o NVIDII lub ChatGPT. Na prowadzenie wysuwa się inna firma i to w dość zaskakujący sposób.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:57
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple ma niespodziewany bestseller. Cena niska, możliwości ogromne

Apple kojarzone jest przez wiele osób z wysokimi cenami. Wygląda jednak na to, że ich Mac mini (2024) jest aktualnie jednym z najopłacalniejszych komputerów w tym formacie. Zwłaszcza, jeśli komuś zależy na pracy ze sztuczną inteligencją w środowisku lokalnym. Skala zainteresowania jest na tyle duża, że w sklepach zaczyna brakować urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple M4 ma przewagę obliczeń w obrębie jednego układu

Okazuje się, że podstawowy wariant to ideał dla rozwiązań jak Moltbot. Mówimy tutaj o agentowym AI, który jest asystentem do zarządzania grafikiem, streszczania i odpowiadana na e-maile oraz wiele więcej. Co ważne, wszystko robione jest w zaciszu Waszego domu, bez łączenia się z zewnętrznymi serwerami i udostępniania swoich danych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer QOOBE II AP12450 i5-12450H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE II AP12450 i5-12450H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1949.99 zł
Komputer QOOBE II AP13620 i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE II AP13620 i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2249.99 zł
Komputer PNY DGXSPARK-FOUNEDIT-EU ARM 128GB RAM 4TB SSD Wi-Fi NVIDIA DGX OS
Komputer PNY DGXSPARK-FOUNEDIT-EU ARM 128GB RAM 4TB SSD Wi-Fi NVIDIA DGX OS
0 zł
21999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 21999.99 zł
Advertisement

Czemu akurat Apple? Po pierwsze, mimo kryzysu na rynku DRAM, Amerykanie nie podnieśli cen. Mac mini (2024) startował w Polsce z ceną 2999 złotych, a obecnie da się go kupić (jeszcze) za 2699 złotych. W tej cenie trudno złożyć samemu podobną konfigurację, która zmieści się w dłoni.

Po drugie, Apple ma przewagę własnej, wyjątkowej architektury. Układ M4 na bazie ARM łączy w sobie CPU+GPU+NPU, które współdzielą pamięć LPDDR5X. Innymi słowy dane pozostają w jednym miejscu, a praca nad nimi trwa równolegle. To eliminuje opóźnienia znane z klasycznych PC.

Jeśli więc chcieliście spróbować lokalnego AI to warto się śpieszyć - zapasy w sklepach topnieją, a to może oznaczać, że niedługo ceny wzrosną lub sprzęt będzie niedostępny. Należy jednak pamiętać, że na ten rok planowany jest też Mac mini z Apple M5. Skok wydajności powinien być zauważalny.

Apple Mac mini (2024)
2699,00 zł
Image
telepolis
#Apple AI ARM sztuczna inteligencja Apple Mac Mini Mini PC Apple M4
Zródła zdjęć: Shutterstock / Djordje Novakov
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne