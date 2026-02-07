Rekord wszech czasów pobity. Rynek chipów pędzi po 1 bilion dolarów

Globalny rynek półprzewodników ma za sobą rekordowy rok i wszystko wskazuje na to, że najlepsze dopiero przed nim. Według danych od Semiconductor Industry Association przychody branży w 2025 roku sięgnęły 791,7 miliarda dolarów. To wzrost o 25,6% rok do roku i jednocześnie najwyższy wynik w historii. Prognozy na 2026 rok są jeszcze bardziej ambitne, bo globalna sprzedaż chipów ma po raz pierwszy przekroczyć próg 1 biliona dolarów.

TSMC kontroluje ponad 70% rynku, resztę zgarnia Samsung i Intel

Jak podkreśla John Neuffer, dyrektor generalny SIA, półprzewodniki są dziś fundamentem praktycznie każdej nowoczesnej technologii. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, IoT, sieci 6G czy autonomicznej motoryzacji przekłada się na coraz większy apetyt rynku na nowe układy. To właśnie te segmenty mają w kolejnych latach napędzać dalszy wzrost całej branży.

Największym segmentem rynku pozostawały układy logiczne, które wygenerowały 301,9 miliarda dolarów przychodów, notując wzrost o 39,9% rok do roku. Drugie miejsce zajęły pamięci, obejmujące między innymi DRAM i NAND, z wynikiem 223,1 miliarda dolarów i dynamiką na poziomie 34,8%.

Warto jednak zauważyć, że za imponującymi liczbami stoi nie tylko rosnący popyt, ale prawdopodobnie także wyższe ceny. Końcówka 2025 roku była szczególnie mocna. W samym czwartym kwartale sprzedaż chipów osiągnęła 236,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost aż o 37,1% rok do roku i 13,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Taka dynamika wyraźnie przewyższa średnią dla całego roku i może sugerować wpływ korekt cenowych.

Jeśli chodzi o wyniki regionalne, zdecydowanym liderem wzrostu była Azja i Pacyfik, gdzie sprzedaż zwiększyła się aż o 45%. To efekt koncentracji produkcji najbardziej zaawansowanych procesorów AI na Tajwanie (TSMC), montażu pamięci HBM w Korei Południowej i Singapurze (Samsung i SK hynix) oraz ogniskowania całego łańcucha dostaw AI w tej części świata.