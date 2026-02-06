Ceny sprzętu znowu w górę. Wszystko z powodu drogiej miedzi

Rosnące ceny surowców zaczynają coraz wyraźniej odbijać się na rynku sprzętu PC. Roman Hartung, znany jako "der8auer" i jednocześnie CEO Thermal Grizzly, w najnowszym materiale wideo zwraca uwagę, że miedź i cyna stają się realnym problemem nie tylko dla producentów chłodzeń, ale szerzej dla całego łańcucha dostaw komponentów komputerowych.

Większość miedzi została zgromadzona w Stanach Zjednoczonych

Jeszcze niedawno zamówienie 12-milimetrowych płyt miedzianych, wykorzystywanych m.in. w blokach wodnych, realizowane było w ciągu kilku tygodni. Teraz czas oczekiwania potrafi sięgać kilku miesięcy, a ceny są o 40% wyższe. Przykładowo zamówienie pojedynczej płyty w październiku kosztowało 190 euro, a obecnie to nawet 300 euro.

Sytuację dobrze oddają notowania miedzi na rynkach sprzętów. W ciągu roku cena tego metalu wzrosła do ponad 13 000 dolarów za tonę i znajduje się blisko historycznych rekordów. Dodatkowo ze względu na chaotyczną politykę Donalda Trumpa i działania wyprzedzające wielu firm w obawie o cła, zapasy są w dużej mierze skoncentrowane w Stanach Zjednoczonych, co jeszcze bardziej ogranicza dostępność dla Europy i Azji.

Drugim problematycznym materiałem jest cyna, kluczowa dla lutowania i montażu elektroniki. Jej ceny wzrosły w ciągu roku o około 60% w euro i aż o 80% w dolarach. Dla porównania aluminium i nikiel podrożały w tym samym okresie jedynie o około 5%, a stal nawet lekko potaniała.

Firmy Alphacool i be quiet! wydały oficjalne komunikaty

Problem potwierdzają także inni producenci. Alphacool zapowiedział podwyżki cen na poziomie 5-10% w całej ofercie do końca lutego. Firma wskazuje na gwałtowny wzrost cen miedzi wykorzystywanej w blokach wodnych, niemal trzykrotny wzrost kosztów lutów zgodnych z RoHS w radiatorach oraz rosnące koszty pracy w Chinach.

Z kolei be quiet! deklaruje, że na razie stara się utrzymać stabilne ceny i uważnie obserwuje rynek surowców, ale nie wyklucza korekt w przyszłości, jeśli wysokie koszty utrzymają się lub wzrosną.