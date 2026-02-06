Zainstalowałeś te aplikacje? To był błąd - ostrzega rządowa agencja

Wiele mówi się o odpowiednim zabezpieczeniu swoich kont, w tym przede wszystkim bankowych, gdzie trzymamy pieniądze. Jednym ze skuteczniejszych sposoby są tzw. klucze sprzętowe, bez których nie da zalogować się do banku. Postanowili to wykorzystać oszuści.

Pilnie usuń te aplikacje

CSIRT KNF wydał ostrzeżenie przed aplikacjami, które udają klucze bezpieczeństwa do popularnych, działających w Polsce banków. Podszywają się one między innymi pod: ING Bank Śląski, mBank, SGB Bank, Bank Millennium, Credit Agricole 24 czy też Alior Bank.

Aplikacje są prawdopodobnie rozprzestrzeniane za pomocą reklam w mediach społecznościowych oraz wynikach wyszukiwania. Często dystrybucja odbywa się także za pomocą kanałów na Telegramie czy też fałszywych stron internetowych.