Zainstalowałeś te aplikacje? To był błąd - ostrzega rządowa agencja
CSIRT KNF wydał ostrzeżenie przed kilkoma aplikacjami mobilnymi. Chociaż może się wydawać, że zwiększają one nasze bezpieczeństwo, to w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie.
Wiele mówi się o odpowiednim zabezpieczeniu swoich kont, w tym przede wszystkim bankowych, gdzie trzymamy pieniądze. Jednym ze skuteczniejszych sposoby są tzw. klucze sprzętowe, bez których nie da zalogować się do banku. Postanowili to wykorzystać oszuści.
Pilnie usuń te aplikacje
CSIRT KNF wydał ostrzeżenie przed aplikacjami, które udają klucze bezpieczeństwa do popularnych, działających w Polsce banków. Podszywają się one między innymi pod: ING Bank Śląski, mBank, SGB Bank, Bank Millennium, Credit Agricole 24 czy też Alior Bank.
Aplikacje są prawdopodobnie rozprzestrzeniane za pomocą reklam w mediach społecznościowych oraz wynikach wyszukiwania. Często dystrybucja odbywa się także za pomocą kanałów na Telegramie czy też fałszywych stron internetowych.
Jakby nie było, aplikacji nie powinniście instalować z niezaufanych źródeł. Te konkretne proszą o przyznanie uprawnień do Funkcji Dostępności, co daje im szerokie możliwości działania i przejmowania kontroli nad urządzeniem. To już prosty krok do utraty pieniędzy z konta.