KSeF jest z nami 5 dni, a już pojawiło się zagrożenie

Pytają o opinie o KSeF, a chcą wyłudzić dane i pieniądze

Resort finansów stara się trzymać rękę na pulsie i już zaczyna ostrzegać przed tego typu atakami hakerskimi oraz próbami wyłudzenia danych. Można się było tego spodziewać. Jak podaje pit.pl, już we środę (4 lutego), pierwsze osoby dostały maile w imieniu Urzędu Skarbowego Warszawa Praga. Mail miał z pozoru bardzo niewinną treść i oferował pomoc oraz wsparcie:

Dalsza część tekstu pod wideo

Prosimy o informację, czy potrzebują Państwo szkolenia lub wsparcia informacyjnego. Będziemy również wdzięczni za informację zwrotną, czy są Państwo gotowi do korzystania z systemu KSeF.

Oczywiście, swoją opinię, odbiorca maila ma wyrazić, klikając w załącznik. W ten sposób, oszuści mają niepowtarzalną okazję dobrać się do jego danych.