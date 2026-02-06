KSeF jest z nami 5 dni, a już pojawiło się zagrożenie
Pierwsze oszustwa na KSeF już się pojawiły. To fałszywe maile wysłane pod przykrywką urzędu skarbowego z pytaniami do podatnika i prośbą o odesłanie odpowiedzi. Mineło zaledwie 5 dni od wdrożenia systemu, strach zatem pomyśleć jak bardzo oszuści się rozpędzą z czasem.
Pytają o opinie o KSeF, a chcą wyłudzić dane i pieniądze
Resort finansów stara się trzymać rękę na pulsie i już zaczyna ostrzegać przed tego typu atakami hakerskimi oraz próbami wyłudzenia danych. Można się było tego spodziewać. Jak podaje pit.pl, już we środę (4 lutego), pierwsze osoby dostały maile w imieniu Urzędu Skarbowego Warszawa Praga. Mail miał z pozoru bardzo niewinną treść i oferował pomoc oraz wsparcie:
Prosimy o informację, czy potrzebują Państwo szkolenia lub wsparcia informacyjnego. Będziemy również wdzięczni za informację zwrotną, czy są Państwo gotowi do korzystania z systemu KSeF.
Oczywiście, swoją opinię, odbiorca maila ma wyrazić, klikając w załącznik. W ten sposób, oszuści mają niepowtarzalną okazję dobrać się do jego danych.
Na stronie Ministerstwa Finansów już pojawił się komunikat ostrzegający przed tego typu atakami. My także przypominamy, że w takiej sytuacji zawsze warto poświęcić chwilę i sprawdzić dokładnie adres nadawcy. W przypadku fałszywego maila, różni się od od oficjalnego jakimś małym znakiem albo dodatkową literą. Jeśli otrzymany mail lub wiadomość SMS budzi twoje podejrzenia, to zawsze warto zadzwonić do urzędu skarbowego i wyjaśnić całą sytuację na infolinii. Zawsze lepiej dwa razy chuchać na zimne, niż się sparzyć.