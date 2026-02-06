MSWiA ostrzega: robią w balona Polaków, a wszystko przez poradnik
MSWiA ostrzega przed nowym typem oszustwa, związanym z dostarczaną do domów Polaków, publikacją rządową. Tym razem, oszuści wykorzystują "Poradnik bezpieczeństwa", o którym jest teraz głośno. To dla nich pretekst do wyłudzenia pieniędzy, danych, a nawet kradzieży lokalu.
Oszustwa na "Poradnik bezpieczeństwa"
Do Polaków trafiają właśnie Poradniki bezpieczeństwa, opracowane przez rząd. Celem tej niewielkiej książeczki jest edukacja i zwiększenie świadomości o możliwych zagrożeniach. Okazuje się jednak, że już są i takie osoby, które na tego typu bezpłatnym z założenia poradniku, postanowiły się dorobić. Do MSWiA dotarły informacje, że niektórzy chcą takie poradniki sprzedawać.
Prawdziwy poradnik jest dostarczany bezpłatnie do skrzynek - uważajcie na próby jego sprzedaży lub żądania opłat za "aktualizację". Jest on po to, abyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową. Jego celem jest edukacja i zwiększenie świadomości obywateli, a nie generowanie zysku.
Poradnik bezpieczeństwa a kontrole mieszkań
Co gorsza, na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych, pojawiają się informacje o rzekomych kontrolach mieszkań w związku z poradnikiem. Nie ma czegoś takiego, to jedynie fantazja oszustów.
Poradnik nie nakłada żadnego obowiązku przygotowania lub kupowania czegokolwiek - służy jedynie edukacji. Żaden urzędnik ani instytucja nie prowadzi kontroli związanej z Poradnikiem bezpieczeństwa.
Odnotowano już kilka przypadków prób wyłudzenia danych osobowych, przy powoływaniu się na poradnik. Nie podawajmy nigdy żadnych danych, a już na pewno nie numeru PESEL, osobom, które podają się za urzędników prowadzących kontrolę bezpieczeństwa w związku z poradnikiem.