Bezpieczeństwo

MSWiA ostrzega: robią w balona Polaków, a wszystko przez poradnik

MSWiA ostrzega przed nowym typem oszustwa, związanym z dostarczaną do domów Polaków, publikacją rządową. Tym razem, oszuści wykorzystują "Poradnik bezpieczeństwa", o którym jest teraz głośno. To dla nich pretekst do wyłudzenia pieniędzy, danych, a nawet kradzieży lokalu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:33
0
Oszustwa na "Poradnik bezpieczeństwa"

Do Polaków trafiają właśnie Poradniki bezpieczeństwa, opracowane przez rząd. Celem tej niewielkiej książeczki jest edukacja i zwiększenie świadomości o możliwych zagrożeniach. Okazuje się jednak, że już są i takie osoby, które na tego typu bezpłatnym z założenia poradniku, postanowiły się dorobić. Do MSWiA dotarły informacje, że niektórzy chcą takie poradniki sprzedawać. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Prawdziwy poradnik jest dostarczany bezpłatnie do skrzynek - uważajcie na próby jego sprzedaży lub żądania opłat za "aktualizację". Jest on po to, abyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową. Jego celem jest edukacja i zwiększenie świadomości obywateli, a nie generowanie zysku.

czytamy na rządowej stronie. 

Poradnik bezpieczeństwa a kontrole mieszkań

Co gorsza, na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych, pojawiają się informacje o rzekomych kontrolach mieszkań w związku z poradnikiem. Nie ma czegoś takiego, to jedynie fantazja oszustów. 

Poradnik nie nakłada żadnego obowiązku przygotowania lub kupowania czegokolwiek - służy jedynie edukacji. Żaden urzędnik ani instytucja nie prowadzi kontroli związanej z Poradnikiem bezpieczeństwa. 

Odnotowano już kilka przypadków prób wyłudzenia danych osobowych, przy powoływaniu się na poradnik. Nie podawajmy nigdy żadnych danych, a już na pewno nie numeru PESEL, osobom, które podają się za urzędników prowadzących kontrolę bezpieczeństwa w związku z poradnikiem. 

