Bezpieczeństwo

PKO BP z alertem: to nie jest "normalna" wiadomość

PKO Bank Polski przypomina, że 10 luty 2026 to Dzień Bezpiecznego Internetu. To wymarzony wręcz moment, aby przypomnieć prostą zasadę - przestępcy wcale nie wygrywają z nami żadną technologią, ale wykorzystują jedynie prawdziwie ludzką cechę - pośpiech. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP z alertem: to nie jest "normalna" wiadomość

PKO BP: Anna dostała "normalną" wiadomość 

Bank, aby lepiej zilustrować problem przywołuje historyjkę o Annie, która dostała SMS-a. Był on krótki i zwięzły, i w jej oczach wyglądał całkowicie normalnie. Ale jednak, ktoś kto go wysłał, skupił się mocno na wywarciu presji czasu:

Dalsza część tekstu pod wideo

Twoje konto wymaga weryfikacji. Zrób to teraz, inaczej dostęp zostanie zablokowany.

Anna, jak wiele innych osób, spieszyła się i kliknęła szybko w załączony link. I tu niespodzianek też nie było - strona, na którą została przekierowana wyglądała znajomo, a kolorystyka i układ imitował standardową stronę logowania. Do niczego nie można było się przyczepić. Na pierwszy rzut oka. Po wpisaniu danych logowania, wyskoczył komunikat o błędzie. I to był moment, kiedy dane trafiły do oszustów. To nie była strona prawdziwego banku, ale jej kopia, przechwytująca informacje.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
-599 zł
4998 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.1'' 120Hz Gwiezdna czerń (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.1'' 120Hz Gwiezdna czerń (CPO)
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Advertisement

Często też po takim SMS-ie pojawia się kolejny krok - telefon od pracownika banku i prośby o kody BLIK. To tylko kolejne elementy oszustwa, jeśli coś w stronie logowania "nie chwyci". 

PKO BP podaje podstawowe zasady bezpieczeństwa

PKO Bank Polski przypomina, aby:

  1. Chronić swoje dane. Nie podawać nikomu loginu, hasła, ani kodów autoryzacyjnych, ani BLIK, danych karty oraz PIN-u.
  2. Nie klikać w linki i nie otwierać załączników. SMS-y od banku ich nie zawierają, i to nigdy.
  3. Aktualizować system i korzystać z programu antywirusowego. Instalować je tylko z autoryzowanych sklepów. 
  4. Nie logować się do bankowości elektronicznej, kiedy korzystamy z publicznej sieci Wi-Fi lub urządzenia innej osoby. 
  5. Tworzyć skomplikowane hasła i stosować inne do każdego konta.
  6. Uważać na to, co publikuje się w internecie - nie udostępniać danych oraz zdjęć na których widać dane. 
  7. Logować się do banku tylko przez swoje konto w aplikacji IKO lub wpisać własnoręcznie adres strony logowania do serwisu iPKO. Nigdy przez link z wiadomości. 
Image
telepolis
banki PKO BP komunikat komunikat pko bp PKO BP ostrzeżenie ostrzeżenie pko bp konto w PKO BP
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski