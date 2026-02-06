PKO BP z alertem: to nie jest "normalna" wiadomość

PKO BP: Anna dostała "normalną" wiadomość

Bank, aby lepiej zilustrować problem przywołuje historyjkę o Annie, która dostała SMS-a. Był on krótki i zwięzły, i w jej oczach wyglądał całkowicie normalnie. Ale jednak, ktoś kto go wysłał, skupił się mocno na wywarciu presji czasu:

Anna, jak wiele innych osób, spieszyła się i kliknęła szybko w załączony link. I tu niespodzianek też nie było - strona, na którą została przekierowana wyglądała znajomo, a kolorystyka i układ imitował standardową stronę logowania. Do niczego nie można było się przyczepić. Na pierwszy rzut oka. Po wpisaniu danych logowania, wyskoczył komunikat o błędzie. I to był moment, kiedy dane trafiły do oszustów. To nie była strona prawdziwego banku, ale jej kopia, przechwytująca informacje.