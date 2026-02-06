PKO BP z alertem: to nie jest "normalna" wiadomość
PKO Bank Polski przypomina, że 10 luty 2026 to Dzień Bezpiecznego Internetu. To wymarzony wręcz moment, aby przypomnieć prostą zasadę - przestępcy wcale nie wygrywają z nami żadną technologią, ale wykorzystują jedynie prawdziwie ludzką cechę - pośpiech.
PKO BP: Anna dostała "normalną" wiadomość
Bank, aby lepiej zilustrować problem przywołuje historyjkę o Annie, która dostała SMS-a. Był on krótki i zwięzły, i w jej oczach wyglądał całkowicie normalnie. Ale jednak, ktoś kto go wysłał, skupił się mocno na wywarciu presji czasu:
Twoje konto wymaga weryfikacji. Zrób to teraz, inaczej dostęp zostanie zablokowany.
Anna, jak wiele innych osób, spieszyła się i kliknęła szybko w załączony link. I tu niespodzianek też nie było - strona, na którą została przekierowana wyglądała znajomo, a kolorystyka i układ imitował standardową stronę logowania. Do niczego nie można było się przyczepić. Na pierwszy rzut oka. Po wpisaniu danych logowania, wyskoczył komunikat o błędzie. I to był moment, kiedy dane trafiły do oszustów. To nie była strona prawdziwego banku, ale jej kopia, przechwytująca informacje.
Często też po takim SMS-ie pojawia się kolejny krok - telefon od pracownika banku i prośby o kody BLIK. To tylko kolejne elementy oszustwa, jeśli coś w stronie logowania "nie chwyci".
PKO BP podaje podstawowe zasady bezpieczeństwa
PKO Bank Polski przypomina, aby:
- Chronić swoje dane. Nie podawać nikomu loginu, hasła, ani kodów autoryzacyjnych, ani BLIK, danych karty oraz PIN-u.
- Nie klikać w linki i nie otwierać załączników. SMS-y od banku ich nie zawierają, i to nigdy.
- Aktualizować system i korzystać z programu antywirusowego. Instalować je tylko z autoryzowanych sklepów.
- Nie logować się do bankowości elektronicznej, kiedy korzystamy z publicznej sieci Wi-Fi lub urządzenia innej osoby.
- Tworzyć skomplikowane hasła i stosować inne do każdego konta.
- Uważać na to, co publikuje się w internecie - nie udostępniać danych oraz zdjęć na których widać dane.
- Logować się do banku tylko przez swoje konto w aplikacji IKO lub wpisać własnoręcznie adres strony logowania do serwisu iPKO. Nigdy przez link z wiadomości.