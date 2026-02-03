Rutynowa czynność w internecie może skończyć się nie lada katastrofą

Fałszywy przewoźnik i pracownik serwisu

Korzystająca ze znanej platformy zakupowej kobieta z Grodziska Wielkopolskiego straciła niemal 17 tysięcy złotych. Została także obciążona dodatkowymi kredytami do spłacenia. A jak to się stało, skoro poszkodowana chciała tylko sprzedać przedmiot w sieci? Oszuści zadali sobie sporo trudu i podszyli się, zarówno pod firmę przewozową, jak i za pracownika platformy. W swojej zaradności doprowadzili także do uruchomienia na jej koncie dwóch umów kredytowych.

To kolejny sygnał ostrzegawczy, że nawet rutynowa sprzedaż w internecie może zakończyć się poważnymi konsekwencjami finansowymi. ostrzega oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Na co zwrócić uwagę i na co uważać najbardziej?

Osoba chcąca kupić wystawiony przedmiot kontaktuje się z nami poprzez aplikację. I kiedy myślimy, że wszystko idzie zgodnie z planem, zainteresowany zakupem prosi nas o podanie adresu e-mail. Wysyła nam na maila link do rzekomego potwierdzenia transakcji. W wielu przypadkach naprawdę łatwo się nabrać - mail ma profesjonalną szatę graficzną i zawiera logo znanej firmy przewozowej.

Po kliknięciu linka, zostajemy przekierowani na nieznaną stronę logowania, gdzie widnieją pola do wypełnienia - w ten sposób oszuści wyłudzają od nas dane karty płatniczej, numer telefonu oraz dane do logowania w bankowości elektronicznej. Wiele osób wypełnia takie pola, będąc przekonanymi, że w ten sposób finalizuje sprzedaż. A przecież każdy chce dostać pieniądze, jak najszybciej.

Po mailu następuje telefon

To nie koniec całej procedury. Zaraz potem, otrzymujemy telefon od rzekomego pracownika platformy. On nas informuje o tym, że w celu realizacji transakcji zostanie utworzony specjalny "portfel" w aplikacji, a na konto sprzedającego wpłynie suma za dany przedmiot.

Wpłata ta musi także być zatwierdzona w aplikacji mobilnej banku w ramach procedur bezpieczeństwa. Następnie, środki te mają być zwrócone.