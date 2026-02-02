Piekielna aktualizacja nęka Polaków. Klik i jesteś bankrutem

Prośba o aktualizację aplikacji brzmi dość wiarygodnie

Świętokrzyska Policja otrzymała zgłoszenie, które obnażyło nową metodę stosowaną przez oszustów. Mieszkaniec gminy Michałów, chwilę nieuwagi przypłacił ogromną stratą finansową. A chciał tylko zaktualizować aplikację swojego banku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak relacjonują funkcjonariusze, do poszkodowanego zadzwonił człowiek podający się za pracownika banku. Poinformował on mężczyznę, że aby dalsze korzystanie z aplikacji mobilnej banku było możliwe, niezbędna jest jej aktualizacja. Czynność ta zajmie mu dosłownie kilka minut, a dzięki temu zapewni on sobie bezpieczeństwo korzystania z konta w konkretnym banku.

Dosłownie chwila na reakcję

Mężczyzna dokonał aktualizacji, w taki sposób, jaki poprosił rozmówca i jego telefon został na jakiś czas zablokowany. Okazało się, że w tym czasie, przestępcy wyprowadzili z jego konta za pomocą przelewów kwotę ponad 80 tysięcy złotych.