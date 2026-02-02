Piekielna aktualizacja nęka Polaków. Klik i jesteś bankrutem
Okazuje się, że oszuści opracowali nową metodę, na którą nabierają się posiadacze mobilnej aplikacji bankowej. I wcale tu nie chodzi o konkretny bank, ale o samą czynność aktualizacji aplikacji.
Prośba o aktualizację aplikacji brzmi dość wiarygodnie
Świętokrzyska Policja otrzymała zgłoszenie, które obnażyło nową metodę stosowaną przez oszustów. Mieszkaniec gminy Michałów, chwilę nieuwagi przypłacił ogromną stratą finansową. A chciał tylko zaktualizować aplikację swojego banku.
Jak relacjonują funkcjonariusze, do poszkodowanego zadzwonił człowiek podający się za pracownika banku. Poinformował on mężczyznę, że aby dalsze korzystanie z aplikacji mobilnej banku było możliwe, niezbędna jest jej aktualizacja. Czynność ta zajmie mu dosłownie kilka minut, a dzięki temu zapewni on sobie bezpieczeństwo korzystania z konta w konkretnym banku.
Dosłownie chwila na reakcję
Mężczyzna dokonał aktualizacji, w taki sposób, jaki poprosił rozmówca i jego telefon został na jakiś czas zablokowany. Okazało się, że w tym czasie, przestępcy wyprowadzili z jego konta za pomocą przelewów kwotę ponad 80 tysięcy złotych.
Policja uczula na tego typu prośby komunikowane przez telefon i przestrzega, żeby nie klikać w żadne przesłane za pomocą wiadomości SMS-owych linki, szczególnie jeśli pochodzą one od osoby dla nas nieznajomej. Warto zawsze dokonać weryfikacji rozmówcy, czy faktycznie jest on pracownikiem banku (coraz więcej banków ma taką możliwość w aplikacji), a w razie wątpliwości rozłączyć się natychmiast. Warto zawsze samodzielnie zadzwonić do banku i upewnić się czy wskazywane działania faktycznie są konieczne i zalecane przez bank.