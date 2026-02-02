Złota Varta AA po 90 groszy sztuka. Tej promocji nie wolno Ci przegapić

A dokładniej za 90 groszy za sztukę. Będąc jeszcze bardziej precyzyjnym, to kupicie je za 8,99 zł za dziesięć sztuk w opakowaniu. I tak: na zdjęciu widać sześciopak, ale to wynika z tego, że tylko takie opakowanie mam pod ręką. Nie będę tu opowiadał bajek: jeszcze ich nie przetestowałem i nie wiem, na co je stać. Mimo to w ostatnim teście baterii dużo osób w komentarzach je polecało. Co jednak jest jeszcze bardziej istotne, są to markowe baterie Alkaliczne, które możecie kupić w naprawdę niskiej cenie.