Złota Varta AA po 90 groszy sztuka. Tej promocji nie wolno Ci przegapić
Baterie alkaliczne nie są szczególnie tanie. Przekonałem się o tym nie raz, nie dwa uzupełniając nimi swoją szufladę. Na szczęście w dzisiejszej promocji porządne baterie możecie kupić za mniej niż złotówkę.
A dokładniej za 90 groszy za sztukę. Będąc jeszcze bardziej precyzyjnym, to kupicie je za 8,99 zł za dziesięć sztuk w opakowaniu. I tak: na zdjęciu widać sześciopak, ale to wynika z tego, że tylko takie opakowanie mam pod ręką. Nie będę tu opowiadał bajek: jeszcze ich nie przetestowałem i nie wiem, na co je stać. Mimo to w ostatnim teście baterii dużo osób w komentarzach je polecało. Co jednak jest jeszcze bardziej istotne, są to markowe baterie Alkaliczne, które możecie kupić w naprawdę niskiej cenie.
Varta Longlife
Warto także podkreślić, że przed promocją kosztowały one 24,99 zł. Jak już pisałem: nie wiem, czy to są najlepsze baterie Alkaliczne na rynku, jednak na pewno są to najbardziej opłacalne z perspektywy dzisiejszej promocji.
Oczywiście można zadać pytanie: czy nie lepiej kupić akumulatorki? Otóż to nie takie proste. Typowa bateria alkaliczna 1,5 V, jak sama nazwa wskazuje, ma napięcie spoczynkowe powyżej 1,6 V. Natomiast dla akumulatorka jest to 1,2 V. Dla niektórych urządzeń akumulatorki są więc zbyt słabe, chociaż warto przy tym pamiętać, że baterie podczas pracy również tracą napięcie, i poziom 1,2 V wciąż nie oznacza rozładowanego ogniwa w pełni. To się dzieje przy 0,9 V.