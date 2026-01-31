Najlepszy smartfon do 1000 zł? Poznaj nasze TOP5 na luty 2026

Koniec ery wyrzeczeń

Granica 1000 złotych to od lat najważniejsza psychologiczna bariera dla polskich konsumentów. To właśnie w tym segmencie toczy się najbardziej zacięta walka o udziały w rynku, co wymusza na producentach agresywną politykę sprzętową. Technologie, które jeszcze dwa lata temu były zarezerwowane dla modeli za dwu- lub trzykrotność tej kwoty, dziś stają się standardem w klasie budżetowej. Obecność optycznej stabilizacji obrazu, paneli z odświeżaniem 120 Hz czy szybkich pamięci sprawia, że różnica w komforcie codziennego użytkowania między telefonem tanim a drogim zaciera się coraz mocniej.

Urządzenia z tej półki cenowej to obecnie najlepszy wybór dla osób, które traktują technologię użytkowo, a nie hobbystycznie. Jeśli smartfon służy głównie do komunikacji, obsługi bankowości, nawigacji i konsumpcji multimediów, modele te zapewniają w pełni wystarczającą wydajność. Współczesne "budżetowce" przestały irytować powolnym działaniem, oferując w zamian atut, którego często brakuje flagowcom – bardzo długi czas pracy na baterii. To sprzęt dla tych, którzy oczekują niezawodnego narzędzia, a nie statusowego gadżetu.

Motorola Moto G56 5G – przetrwa każdą imprezę

Motorola Moto G56 5G to smartfon, który wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim ponadprzeciętną wytrzymałością, rzadko spotykaną w segmencie urządzeń ze średniej półki. Producent położył duży nacisk na trwałość konstrukcji, wyposażając model w certyfikaty IP68 oraz IP69. Oznacza to nie tylko pełną odporność na pył i zanurzenie w wodzie, ale także wytrzymałość na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo, obudowa spełnia wojskowe standardy MIL-STD-810H, co potwierdza jej solidność w trudnych warunkach. Front urządzenia chroni nowoczesne szkło Corning Gorilla Glass 7i, a plecki w wybranych wariantach pokryto wegańską skórą, co poprawia chwyt i estetykę.

Wyświetlacz to 6,72-calowy panel IPS o rozdzielczości FullHD+, który oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Zapewnia to wysoką płynność animacji oraz przewijania treści, co docenią fani multimediów i gier mobilnych. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7060, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja gwarantuje stabilną pracę systemu Android 15 oraz obsługę sieci 5G. Użytkownicy otrzymują również 256 GB pamięci na dane z opcją rozszerzenia jej o nawet 2 TB przy pomocy karty microSD.

W kwestii zasilania Moto G56 5G oferuje ogniwo o pojemności 5200 mAh, co przekłada się dobry czas pracy na jednym ładowaniu. Technologia TurboPower 30W pozwala na sprawne uzupełnienie energii. Zaplecze fotograficzne oparto na 50-megapikselowym aparacie głównym z sensorem Sony LYTIA 600, który dobrze radzi sobie w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. Wspiera go aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, a na froncie umieszczono aparat 32 Mpix. Całość dopełniają głośniki stereo z Dolby Atmos oraz obecność złącza słuchawkowego 3,5 mm.

Nothing Phone (3a) Lite – mniej błysku, więcej zysku

Nothing Phone (3a) Lite to smartfon, który skutecznie balansuje między unikalnym stylem a rozsądną wyceną. Urządzenie zachowuje charakterystyczną dla marki industrialną estetykę, oferując jednocześnie specyfikację, która w zupełności wystarcza do komfortowego, codziennego użytkowania. Front telefonu wypełnia 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+. Jego największym atutem jest adaptacyjne odświeżanie 120 Hz oraz imponująca jasność szczytowa sięgająca 3000 nitów. Gwarantuje to doskonałą czytelność treści nawet w pełnym słońcu. Ekran chroniony jest przez wytrzymałe szkło Panda Glass.

Sercem modelu jest procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro, wykonany w technologii 4 nm, który wspierany przez 8 GB pamięci RAM zapewnia stabilną i płynną pracę. Smartfon działa oryginalnie pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką Nothing OS 3.5. Interfejs ten jest lekki i przejrzysty. Użytkownicy docenią obecność slotu na karty microSD, co pozwala na tanie rozszerzenie pamięci na dane. Całość zasilana jest baterią o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 33 W, które pozwala na uzupełnienie 50% energii w około 20 minut.

Sekcja fotograficzna opiera się na sprawdzonym, 50-megapikselowym aparacie głównym z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), co jest istotnym wyróżnikiem w tej klasie cenowej. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro. Zrezygnowano tu z pełnego interfejsu Glyph zntego z droższych modeli na rzecz uproszczonego rozwiązania – pojedynczego elementu świetlnego, który pełni funkcję nowoczesnej diody powiadomień. Obudowa urządzenia spełnia normę IP54, zapewniając podstawową ochronę przed pyłem i zachlapaniami.

Realme 14T 5G – bateria, której nie zajedziesz

Realme 14T 5G to smartfon, który w segmencie budżetowym stawia na pragmatyzm i wytrzymałość, zamiast ścigać się na cyferki w benchmarkach. Jego najbardziej unikalną cechą jest certyfikat IP69. Oznacza to, że urządzenie jest nie tylko całkowicie pyłoszczelne, ale zniesie nawet strumień gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Front urządzenia zajmuje 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz. Szczytowa jasność sięgająca 2000 nitów gwarantuje czytelność w ostrym słońcu, a pod ekranem umieszczono optyczny czytnik linii papilarnych.

Sercem smartfonu jest procesor MediaTek Dimensity 6300, wspierany przez 8 GB RAM-u. Układ ten zapewnia stabilną pracę w codziennych zastosowaniach i obsługę sieci 5G, choć nie jest to jednostka dla graczy. Prawdziwym "game changerem" jest tutaj bateria o pojemności 6000 mAh. Tak duże ogniwo pozwala na bardzo długi czas pracy bez ładowarki, a wsparcie dla ładowania 45 W umożliwia uzupełnienie energii w rozsądnym czasie.

Sekcja fotograficzna opiera się na 50-megapikselowym aparacie głównym z sensorem OmniVision. Choć w tej klasie cenowej zabrakło optycznej stabilizacji obrazu (OIS), oprogramowanie wspierane przez sztuczną inteligencję stara się nadrabiać braki sprzętowe. Całość działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Xiaomi POCO M7 Pro – bestia w cenie owcy

POCO M7 Pro 5G to smartfon, który skutecznie redefiniuje oczekiwania wobec urządzeń ze średniej półki cenowej, oferując specyfikację często zarezerwowaną dla droższych modeli. Jego największym atutem jest bez wątpienia imponujący wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala. Ekran ten nie tylko zapewnia idealną czerń i żywe kolory, ale dzięki odświeżaniu 120 Hz gwarantuje wyjątkową płynność obrazu. Co istotne, jasność szczytowa sięgająca 2100 nitów sprawia, że treści są czytelne nawet w bardzo ostrym słońcu.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7025-Ultra, który zapewnia stabilną pracę systemu i obsługę sieci 5G. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci masowej, smartfon błyskawicznie radzi sobie z wielozadaniowością. Użytkownicy docenią również solidne zaplecze energetyczne. Bateria o pojemności 5110 mAh pozwala na długie godziny pracy, a technologia szybkiego ładowania 45 W umożliwia sprawne uzupełnienie energii.

W kwestii fotografii, POCO M7 Pro wyróżnia się głównym aparatem 50 Mpix z sensorem Sony, który został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS). Bardzo jasna przysłona f/1.5 pozwala na wykonywanie wyraźnych i szczegółowych zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Całość zamknięto w smukłej, eleganckiej obudowie o grubości zaledwie 7,99 mm, która posiada certyfikat odporności na pył i zachlapania IP64. Funkcjonalność dopełniają głośniki stereo z Dolby Atmos oraz obecność klasycznego złącza słuchawkowego 3,5 mm.

WYBÓR REDAKCJI

Samsung Galaxy A26 5G – aktualizacje dłuższe niż kredyt

Samsung Galaxy A26 5G to smartfon, który wnosi świeżość do średniej półki cenowej, łącząc elegancki design z funkcjami znanymi z droższych modeli. Już na pierwszy rzut oka urządzenie przyciąga uwagę smukłą obudową i charakterystyczną, lśniącą wyspą aparatów, dostępną w trzech unikalnych kolorach: klasycznej czerni, bieli oraz orzeźwiającej mięcie. Front telefonu wypełnia imponujący, 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o zminimalizowanych ramkach, który dzięki certyfikatowi Eye Care dba o wzrok użytkownika, redukując emisję niebieskiego światła. Ekran ten gwarantuje nie tylko nasycone kolory i głęboką czerń, ale także wyjątkową płynność obrazu. To sprawia, że oglądanie filmów czy przeglądanie zdjęć staje się czystą przyjemnością.

Pod maską Galaxy A26 5G kryje się Exynos 1380, który zapewnia błyskawiczną reakcję na polecenia i płynną obsługę gier oraz aplikacji streamingowych. Samsung postawił tu na długowieczność. Użytkownicy otrzymują gwarancję aż 6 generacji aktualizacji systemu operacyjnego, co jest ewenementem w tej klasie urządzeń i zapewnia dostęp do najnowszych funkcji przez lata. Bezpieczeństwo danych chroni sprawdzona platforma Samsung Knox Vault, a solidna konstrukcja spełnia normę IP67, co oznacza odporność na pył i zanurzenie w słodkiej wodzie do 1 metra przez 30 minut. Nie musisz więc martwić się o przypadkowe zachlapanie czy korzystanie z telefonu w deszczu.

W kwestii fotografii, Galaxy A26 5G oferuje wszechstronny zestaw narzędzi. Główny aparat 50 Mpix wyposażono w optyczną stabilizację obrazu (OIS), dzięki czemu zdjęcia i filmy są ostre i stabilne nawet wtedy, gdy jesteś w ruchu – na koncercie, imprezie czy meczu. Wspiera go szerokokątny obiektyw, idealny do panoram, oraz 13-megapikselowa kamera do selfie, która uchwyci każdy uśmiech z doskonałą szczegółowością. Dodatkowo, funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak "Zakreśl, by wyszukać" (Circle to Search) czy inteligentne filtry, pozwalają na błyskawiczne wyszukiwanie informacji i kreatywną edycję zdjęć. Całość dopełnia bateria o pojemności 5000 mAh, która pozwala cieszyć się multimediami przez długie godziny bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Samsung Galaxy A26 5G to "Wybór Redakcji", który deklasuje rywali bezprecedensowym w tej klasie cenowej wsparciem posprzedażowym. Deklaracja aż 6 lat aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa czyni z niego najbardziej opłacalną inwestycję długoterminową, skutecznie niwelując przewagi konkurentów w postaci szybszego ładowania czy nieco pojemniejszych baterii. W połączeniu z referencyjnym ekranem Super AMOLED i aparatem z OIS, Samsung oferuje najbardziej kompletny i przewidywalny zestaw cech, co dla masowego odbiorcy jest wartością nadrzędną nad pancerną obudową Motoroli czy gamingowym zacięciem POCO.