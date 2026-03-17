Ten sprzęt bywa lepszy od laptopa. Nowość w Media Expert z praktycznym prezentem

Czy tablety są bardziej popularne od laptopów? Niekoniecznie. Łatwo natomiast zrozumieć, dlaczego coraz więcej użytkowników decyduje się na taki sprzęt w miejsce bardziej tradycyjnego komputera. Współczesne tablety są małe, lekkie i poręczne, a przy tym potrafią być bardzo wydajne. Dodajmy do tego atrakcyjną cenę i dostajemy kawał atrakcyjnego sprzętu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe modele spod szyldu Xiaomi – Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro – spełniają wszystkie te warunki i mają spory potencjał, by stać się kolejnym hitem sprzedażowym w ofercie producenta. Co więcej, już na premierę można je zgarnąć w fantastycznej promocji przygotowanej przez Media Expert. Tylko teraz, kupując jeden z nowych tabletów, za symboliczną złotówkę można otrzymać oryginalne etui albo dedykowaną klawiaturę. Atrakcyjna propozycja, szczególnie że tego typu akcesoria i tak prędzej czy później przydadzą się każdemu.

Nowości Xiaomi z akcesoriami za złotówkę

Jak skorzystać z oferty? To bardzo proste! Wystarczy w terminie do 31 marca 2026 kupić w Media Expert jeden z tabletów objętych promocją: Xiaomi Pad 8 lub Xiaomi Pad 8 Pro. Następnie, zależnie od wybranej wersji, będziemy mogli dodać w koszyku etui (dla podstawowego wariantu) lub dedykowaną klawiaturę (dla wersji Pro) w cenie 1 zł. Po tym wszystkim zostaje dokończyć składanie zamówienia i… gotowe! Można czekać na kuriera, który przyniesie nam tablet wraz z akcesorium.

Więcej informacji na temat akcji wraz z regulaminem promocji można znaleźć na stronie Media Expert – link poniżej.

Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro – świetne tablety w dobrej cenie

To bardzo fajna oferta i to nie tylko ze względu na (prawie) darmowe gadżety. Niezależnie od tego, na który wariant się zdecydujemy, dostajemy ten sam wysokiej klasy wyświetlacz IPS o przekątnej 11,2” i rozdzielczości aż 2136 x 3200. Dzięki temu obraz na ekranie jest tak ostry, że można się o niego skaleczyć. W połączeniu z obsługą HDR i odświeżaniem 144 Hz gwarantuje to doskonałe wrażenia podczas oglądania wideo i grania w gry.

Bo do grania w gry zdecydowanie się ten sprzęt nadaje. Co prawda podstawowy wariant i wersja Pro różnią się zastosowanymi procesorami, ale obydwa modele są w swojej klasie naprawdę wydajne. Xiaomi Pad 8 posiada na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, natomiast sercem Xiaomi Pad 8 Pro jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Jeden i drugi to zdecydowanie górna półka, jeśli chodzi o moc obliczeniową. Decydując się na nowości Xiaomi możemy być spokojni, że odpalą praktycznie każdą wymagającą grę i to przy wysokich ustawieniach graficznych.

No i choć wydaje się to dość oczywiste, to oczywiście doskonale poradzą sobie także z zadaniami typowo pecetowymi, takimi jak edycja dokumentów czy przeglądanie Internetu. Jeśli planujecie korzystać z tabletu w ten sposób – np. zamiast laptopa – to zdecydowanie warto dopłacić do modelu Pro. W ten sposób nie tylko dostajecie mocniejszy procesor oraz więcej pamięci (12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej), ale także dedykowaną klawiaturę (tj. o ile załapiecie się na aktualną promocję w Media Expert). Wszystkie te elementy pozwalają w zasadzie z miejsca wejść na znacznie wyższy poziom produktywności.

A skoro o tym mowa, to obydwa warianty są kompatybilne z rysikiem Xiaomi Focus Pen Pro. Co prawda jest to akcesorium sprzedawane osobno, ale warto pomyśleć o jego zakupie. Nie dość, że zmienia ono nowości Xiaomi w najprawdziwsze tablety graficzne, to zwyczajnie jest to wygodny sposób na nieco bardziej „ambitną” pracę w terenie. Odręczne robienie notatek, tworzenie prezentacji, praca z grafiką – z rysikiem pod ręką wszystko to staje się dużo łatwiejsze.

Nowy tablet na wyciągnięcie ręki

Zmierzam do tego, że Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro to nie są zabawki – to poważne narzędzia, które z powodzeniem mogą zastąpić komputer albo stać się jego wartościowym uzupełnieniem. Co więcej, jak na oferowane możliwości naprawdę nie kosztują fortuny. Myślę, że warto dać im szansę, szczególnie jeśli już od jakiegoś czasu rozglądacie się za przyzwoitym tabletem.

No a aktualna promocja w Media Expert to dodatkowa wisienka na torcie. Etui czy klawiatura do tabletu i tak się przydadzą, więc jeśli chcecie oszczędzić kilka groszy, warto z takiej okazji skorzystać.