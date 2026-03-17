AliExpress znowu to zrobił. Hit za grosze, w dodatku z Polski
Porządny odkurzacz pionowy wiąże się zwykle z segmentem cenowym, w którym 1000 zł to dopiero początek. Na szczęście istnieje AliExpress, na którym można kupić świetne zamienniki znanych marek za ułamek tej kwoty.
Co więcej, z okazji 16 urodzin AliExpress dziś możemy je kupić jeszcze taniej. I tak bardzo wydajny bezprzewodowy odkurzacz pionowy BUTURE VC90, który zwykle jest wyceniony na 500 zł, może być Wasz za jedyne 360,94 zł. Co jednak nie ma większego sensu, ponieważ po wpisaniu kodu PLAFF11 jego cena spada jeszcze mocniej do poziomu 318,98 zł.
BUTURE VC90
Sam odkurzacz to typowa konstrukcja bezworkowa. Może się on pochwalić mocnym, 600-watowym silnikiem o zadeklarowanej mocy ssącej 65 kPa. W zestawie znajdują się dwa wymienne filtry HEPA oraz teleskopowa rura, szczotka, końcówka szczelinowa, szczotka do kanap, oraz wielofunkcyjna turbo szczotka, która poradzi sobie i z dywanami i z podłogami, a dzięki zintegrowanemu podświetleniu przestrzeni przed nią.
Sam odkurzacz cieszy się średnią ocen na poziomie 4,8 gwiazdki na ponad 2200 opinii, co jest wyznacznikiem jakości. Dobrą wiadomością jest także darmowa dostawa przy wysyłce z Polski. Z własnego doświadczenia wiem, że produkty zamawiane z naszych magazynów potrafią przyjść nawet na drugi dzień, o ile są odpowiednio wcześnie zamawiane.