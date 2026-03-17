Nr 1 Netflixa to genialny serial sprzed 3 lat. Historia wstrząsnęła Ameryką

"Miłość i śmierć" historia oparta na faktach

Serial HBO z Elisabeth Olsen, został oparty na prawdziwej historii romansu i brutalnej zbrodni, do jakiej doszło w 1980 roku, w Teksasie. Produkcja bazuje na książce autorstwa Johna Blooma i Jima Atkinsona oraz na głośnych artykułach z lokalnej prasy. Nie jest to też pierwsza ekranizacja tej historii - w 2022 roku powstał serial "Candy: Śmierć w Teksasie" z Jessicą Biel w roli głównej, który zebrał pozytywne recenzje. Zatem, na pierwszy rzut oka ma wszystko, co pozwala przykuć widza do ekranu i jednocześnie w szybkim czasie podbić listę top10.

Dalsza część tekstu pod wideo

W wielu przypadkach, seriale kryminalne, które bazują na faktach, stają się z miejsca hitami i lądują na "jedynce" w rankingach. Produkcji pomaga także to, że została stworzona przez jednego z najważniejszych amerykańskich scenarzystów - Davida E. Kelleya. Ci, którzy do tej pory o serialu nie słyszeli, mają szczęście - znajdą go w ofercie Netflixa. Ci, którzy już go widzieli (premiera odbyła się w 2023 roku) mają okazję, aby na nowo się nim zachwycić.

"Miłość i śmierć" o czym opowiada serial?

Akcja serialu przenosi widza na pozornie spokojne przedmieścia Dallas, gdzie dwie rodziny prowadzą sielankowe życie. Mamy rok 1978. Candy i Pat Montgomery oraz Betty i Allan Gore są częścią lokalnej społeczności, przyjaźnią się ze sobą, z gorliwością uczęszczają do kościoła oraz na próby chóru, i sprawiają wrażenie, że ich życie jest idealne. Sytuacja ulega zmianie, kiedy Candy (Elisabeth Olsen) i Allan (Jesse Plemons) wdają się ze sobą w romans, który z czasem doprowadzi do tragedii. Powoli życie każdego z nich wymyka się spod kontroli - a widz dostaje do rozwikłania sprawę o morderstwo i to nie byle jakie, bo ofiara została zaatakowana siekierą i zmarła na skutek zadanych 41 ciosów.

Historia, która wstrząsnęła Ameryką

Serial to idealny przykład produkcji true crime, z elementami psychologicznymi. Został oparty na prawdziwej historii Candy Montgomery, która została oskarżona o zabójstwo swojej przyjaciółki Betty Gore. Głośnym procesem żyła cała Ameryka. Ostatecznie, kobieta została uniewinniona przez radę przysięgłych, gdyż utrzymywała, że działała w obronie własnej. Wyrok ten także wywołał ogromne poruszenie.