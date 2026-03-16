Ten film właśnie zdobył 6 Oscarów. Można go oglądać w streamingu
Ceremonia rozdania Oscarów miała miejsce dzisiejszej nocy. I jak to zwykle bywa, jeden z filmów okazał się niekwestionowanym triumfatorem tego wydarzenia. Aż 6 statuetek powędrowało do filmu "Jedna bitwa po drugiej". Dobrą wiadomością jest to, że wszyscy ci, którzy filmu jeszcze nie widzieli, mogą go obejrzeć na HBO Max, w ramach abonamentu.
Oscarowy zwycięzca na HBO Max
Mimo rekordowej liczby nominacji "Grzeszników" (16 nominacji, a tylko cztery statuetki), bezapelacyjnym zwycięzcą w tym wyścigu okazał się film "Jedna bitwa po drugiej". Film ten zdobył aż 6 statuetek, na 13 nominacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że to film z Leonardo DiCaprio w roli głównej. I choć nie zgarnął on tym razem nagrody za najlepszego aktora pierwszoplanowego, to po raz kolejny udowodnił, że nie tylko ma talent, ale też dokonuje dobrych wyborów, jeśli chodzi o filmy. I mówiąc o liczbie statuetek, mamy tu na myśli kluczowe kategorie, takie jak najlepszy film, reżyseria (Paul Thomas Anderson), aktor drugoplanowy (Sean Penn), scenariusz adaptowany, a także za casting i montaż.
"Jedna bitwa po drugiej" o czym opowiada film?
Mamy tu do czynienia z historią zainspirowaną powieścią "Vineland", autorstwa Thomasa Pynchona, z 1990 roku. Fabuła przedstawia losy fikcyjnej grupy o nazwie French 75, składającej się z radykalnych lewicowych rewolucjonistów. Ale to nie tylko opowieść o rewolucji. Buntownicy jednoczą się, chcąc ratować córkę jednego z nich, i występują przeciwko wspólnemu wrogowi - pułkownikowi Steven'owi J. Lockjaw'owi. Jak możemy się domyślić, bojownicy chcą ratować córkę Boba Fergusona, w którego wcielił się, nadal pełen uroku, Leonardo DiCaprio. Jest to postać charakterystyczna, niestety, trochę mało przytomna z powodu permanentnego stanu upalenia. Ale jak widać, jego postać głęboko wbija się w pamięć widzów i daje do myślenia.
"Wstawaj szyku zadaj"
Film to całkiem udany mix sensacji, kryminału oraz czarnej komedii. Można posłuchać zarówno strzelanki, jak i udanych dialogów, a także uśmiechnąć się czasem od ucha do ucha. Na Rotten Tomatoes film może pochwalić się wysokimi notami zarówno od krytyków (94%), jak i od widzów (85%).