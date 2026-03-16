Ten film właśnie zdobył 6 Oscarów. Można go oglądać w streamingu

Mimo rekordowej liczby nominacji "Grzeszników" (16 nominacji, a tylko cztery statuetki), bezapelacyjnym zwycięzcą w tym wyścigu okazał się film "Jedna bitwa po drugiej". Film ten zdobył aż 6 statuetek, na 13 nominacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że to film z Leonardo DiCaprio w roli głównej. I choć nie zgarnął on tym razem nagrody za najlepszego aktora pierwszoplanowego, to po raz kolejny udowodnił, że nie tylko ma talent, ale też dokonuje dobrych wyborów, jeśli chodzi o filmy. I mówiąc o liczbie statuetek, mamy tu na myśli kluczowe kategorie, takie jak najlepszy film, reżyseria (Paul Thomas Anderson), aktor drugoplanowy (Sean Penn), scenariusz adaptowany, a także za casting i montaż.

"Jedna bitwa po drugiej" o czym opowiada film?

Mamy tu do czynienia z historią zainspirowaną powieścią "Vineland", autorstwa Thomasa Pynchona, z 1990 roku. Fabuła przedstawia losy fikcyjnej grupy o nazwie French 75, składającej się z radykalnych lewicowych rewolucjonistów. Ale to nie tylko opowieść o rewolucji. Buntownicy jednoczą się, chcąc ratować córkę jednego z nich, i występują przeciwko wspólnemu wrogowi - pułkownikowi Steven'owi J. Lockjaw'owi. Jak możemy się domyślić, bojownicy chcą ratować córkę Boba Fergusona, w którego wcielił się, nadal pełen uroku, Leonardo DiCaprio. Jest to postać charakterystyczna, niestety, trochę mało przytomna z powodu permanentnego stanu upalenia. Ale jak widać, jego postać głęboko wbija się w pamięć widzów i daje do myślenia.

"Wstawaj szyku zadaj"