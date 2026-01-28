Horror pobił rekord w nominacjach do Oscarów 2026. To fenomen

"Grzesznicy" z rekordową liczbą nominacji do Oscara

Media nazywają go thrillerem nadprzyrodzonym Ryana Cooglera. I faktycznie coś musi w tym być, bo produkcja ta spotkała się z tak ogromnym uznaniem krytyków (97 proc. na Rotten Tomatoes), że "Grzesznicy" stali się pierwszym filmem nominowanym do 16 Oscarów.

"Grzesznicy" oznaczają, że mamy słabość do filmów o wampirach

To film z Michaelem B. Jordanem w roli braci bliźniaków. który zakładają klub bluesowy w Missisipi w latach 30. XX wieku, walcząc jednocześnie z rasizmem i wampirami. Jest to film bardzo kasowy. Zarobił do tej pory, na całym świecie, 368 milionów dolarów. Jest nominowany do nagród w niemal wszystkich najważniejszych kategoriach, m.in: za najlepszy film, reżyserię, pierwszoplanową rolę męską, drugoplanową rolę męską (brytyjski aktor Delroy Lindo) oraz pierwszą nagrodę Akademii za obsadę.

Co ciekawe, nominacja za kostiumy, czyni Ruth E. Carter najczęściej nominowaną kobietą w 97-letniej historii Oscarów.