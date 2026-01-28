Telewizja i VoD

Horror pobił rekord w nominacjach do Oscarów 2026. To fenomen

"Grzesznicy" ("Sinners") to film, o którym jest w tym momencie bardzo głośno. I nie bez powodu. To pierwszy film, w dodatku horror, w historii, który zdobył aż 16 nominacji do Oscara. To dowód na to, że historie o wampirach i mocach nadprzyrodzonych bywają fenomenalne.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:20
"Grzesznicy" z rekordową liczbą nominacji do Oscara 

Media nazywają go thrillerem nadprzyrodzonym Ryana Cooglera. I faktycznie coś musi w tym być, bo produkcja ta spotkała się z tak ogromnym uznaniem krytyków (97 proc. na Rotten Tomatoes), że "Grzesznicy" stali się pierwszym filmem nominowanym do 16 Oscarów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

"Grzesznicy" oznaczają, że mamy słabość do filmów o wampirach

To film z Michaelem B. Jordanem w roli braci bliźniaków. który zakładają klub bluesowy w Missisipi w latach 30. XX wieku, walcząc jednocześnie z rasizmem i wampirami. Jest to film bardzo kasowy. Zarobił do tej pory, na całym świecie, 368 milionów dolarów. Jest nominowany do nagród w niemal wszystkich najważniejszych kategoriach, m.in: za najlepszy film, reżyserię, pierwszoplanową rolę męską, drugoplanową rolę męską (brytyjski aktor Delroy Lindo) oraz pierwszą nagrodę Akademii za obsadę.

Co ciekawe, nominacja za kostiumy, czyni Ruth E. Carter najczęściej nominowaną kobietą w 97-letniej historii Oscarów. 

Tak liczne nominacje oznaczają pobicie rekordu 14 nominacji, który przypadł filmom "Wszystko o Ewie" (1950), "Titanic" (1997) oraz "La La Land" (2016). Już  w nocy z 15 na 16 marca 2026 przekonamy się, czy horror Cooglera faktycznie zdobędzie rekordową liczbę statuetek i zapisze się na kartach filmowej historii. 

Image
telepolis
horror HBO Max Najlepsze horrory horrory Oscary HBO max horror
Zródła zdjęć: Warner Bros
Źródła tekstu: The Guardian, collider.com