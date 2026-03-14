Masz taki TV? Jest pilna rzecz do zrobienia

Telewizory LG z nowym formatem dźwięku

Eclipsa Audio, czyli nowy standard dźwięku przestrzennego właśnie trafia na telewizory marki LG. Stworzyły go wspólnie Google i Samsung jako darmowa, niewymagająca licencji alternatywa dla Dolby Atmos.

Ten nowy rodzaj audio działa na podobnej zasadzie, co Atmos, gdyż jest to dźwięk obiektowy. Każdy odgłos ma więc swoje zdefiniowane miejsce w przestrzeni, w tym wysokość, a wszystko jest optymalizowane pod każdą konkretną scenę w filmie. Pozwala to uzyskać większą immersję przy oglądaniu, bo mamy wrażenie, że dźwięki naturalnie podążają za dźwiękami.

Z nowej funkcji skorzystają posiadacze wszystkich nowych modeli LG OLED i micro RGB evo TV z 2026 r. Oprócz tego koreański gigant udostępnia tę nowość także w modelach z roku 2025, czyli: C5, CS5, G5 i QNED9M.

W tym momencie z formatu Eclipsa korzysta YouTube, który oferuje treści wykorzystujące ten standard dźwięku, ale organizacja Alliance for Open Media ma nadzieję, że wkrótce trafi ona do filmów, seriali, gier, muzyki i innego typu treści. I nie tylko na telewizorach, lecz także na PC, urządzeniach mobilnych i słuchawkach.