Rewolucja w smartwatchach. Google kasuje kafelki

Google szykuje duże zmiany w systemie dla zegarków. Smartwatche z Wear OS otrzymają odświeżony wygląd interfejsu. Dotychczasowe pełnoekranowe kafelki zostaną zastąpione przez nowe rozwiązanie o nazwie Wear Widgets.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:04
Zegarki dostaną widżety rodem ze smartfonów

Nowe elementy interfejsu będą dostępne w dwóch rozmiarach. Deweloperzy otrzymają do dyspozycji format duży 2x2 oraz mniejszy 2x1. Wizualnie przypominają one widżety znane ze smartfonów z systemem Android. Firma Google celowo zastosowała taki zabieg projektowy. Wspólny system graficzny dla telefonów i zegarków ułatwi pracę programistom i przyspieszy wdrażanie nowych funkcji.

Amerykański producent potwierdził już listę pierwszych partnerów, którzy wdrażają to rozwiązanie w swoich aplikacjach. Nowe widżety obsłużą między innymi WhatsApp, Spotify, Peloton oraz Todoist. Na zegarkach Pixel Watch duże widżety zachowają formę pełnoekranową. Z kolei na zegarkach Samsung Galaxy Watch nowe elementy trafią do sekcji Multi-Info, gdzie wcześniej można było umieszczać tylko narzędzia Samsunga.

Dłuższy czas pracy na baterii i płynniejsze animacje

Za działanie nowego systemu odpowiada framework Remote Compose. To nowe narzędzie do zdalnego zarządzania interfejsem użytkownika poza główną aplikacją. Architektura ta pozwala na renderowanie bogatszych animacji i płynniejszych interakcji. Rozwiązanie to potrafi dopasować się do różnych typów ekranów, w tym wyświetlaczy w samochodach.

Kluczową cechą Remote Compose jest optymalizacja zużycia energii. Zmiany na ekranie zegarka oraz animacje będą obsługiwane bezpośrednio przez system Wear OS. Zegarek nie będzie musiał wybudzać powiązanych aplikacji w tle. To ma się bezpośrednio przełożyć na mniejsze zużycie energii i oszczędność baterii w urządzeniach.

Nowe API zostało zaprojektowane z myślą o kompatybilności wstecznej. Rozwiązanie zadziała na wszystkich urządzeniach z systemem Wear OS 4 oraz nowszym. Pełne możliwości nowego interfejsu użytkownicy zobaczą po premierze systemu Wear OS 7.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Google / Android Headlines
Źródła tekstu: Google, Android Headlines