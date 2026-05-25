Rewolucja w smartwatchach. Google kasuje kafelki

Zegarki dostaną widżety rodem ze smartfonów

Nowe elementy interfejsu będą dostępne w dwóch rozmiarach. Deweloperzy otrzymają do dyspozycji format duży 2x2 oraz mniejszy 2x1. Wizualnie przypominają one widżety znane ze smartfonów z systemem Android. Firma Google celowo zastosowała taki zabieg projektowy. Wspólny system graficzny dla telefonów i zegarków ułatwi pracę programistom i przyspieszy wdrażanie nowych funkcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amerykański producent potwierdził już listę pierwszych partnerów, którzy wdrażają to rozwiązanie w swoich aplikacjach. Nowe widżety obsłużą między innymi WhatsApp, Spotify, Peloton oraz Todoist. Na zegarkach Pixel Watch duże widżety zachowają formę pełnoekranową. Z kolei na zegarkach Samsung Galaxy Watch nowe elementy trafią do sekcji Multi-Info, gdzie wcześniej można było umieszczać tylko narzędzia Samsunga.

Dłuższy czas pracy na baterii i płynniejsze animacje

Za działanie nowego systemu odpowiada framework Remote Compose. To nowe narzędzie do zdalnego zarządzania interfejsem użytkownika poza główną aplikacją. Architektura ta pozwala na renderowanie bogatszych animacji i płynniejszych interakcji. Rozwiązanie to potrafi dopasować się do różnych typów ekranów, w tym wyświetlaczy w samochodach.

Kluczową cechą Remote Compose jest optymalizacja zużycia energii. Zmiany na ekranie zegarka oraz animacje będą obsługiwane bezpośrednio przez system Wear OS. Zegarek nie będzie musiał wybudzać powiązanych aplikacji w tle. To ma się bezpośrednio przełożyć na mniejsze zużycie energii i oszczędność baterii w urządzeniach.